Po serii akcji bezpłatnych pomiarów ciśnienia organizowanych w centrach handlowych na terenie całego kraju organizatorzy kampanii „Ciśnienie na życie” wysyłają w Polskę swojego tira. Warto wypatrywać oznakowanego logotypem akcji pojazdu na drogach – na wszystkich chętnych czeka wykwalifikowana ekipa pielęgniarek, które po przeprowadzeniu badania zinterpretują wynik, a dodatkowo udzielą fachowych porad z zakresu profilaktyki schorzeń układu krążenia.

Pomiary ciśnienia zostaną przeprowadzone w 36 wybranych miastach. W lipcu tir kampanii pojawi się m.in. w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Opolu, Wrocławiu oraz Łodzi. Szczegółowe informacje dotyczące trasy przejazdu tira można odnaleźć na oficjalnej stronie internetowej kampanii – www.cisnienienazycie.pl. Mieszkańcy Białegostoku 2 i 3 lipca jako pierwsi mogli sprawdzić, czy problem nadciśnienia tętniczego dotyczy także ich.

Prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 120/80 a 139/89 milimetrów słupa rtęci (mm Hg). Wszelkie odchylenia od tych wskaźników wymagają konsultacji z lekarzem.

– Dzięki drugiej odsłonie kampanii, podczas której umożliwiamy wykonanie bezpłatnych badań w podróżującym po Polsce tirze „Ciśnienia na życie”, dotrzemy nie tylko do wielkich aglomeracji, ale również do mniejszych miast. Postaramy się zachęcić do pomiarów ciśnienia te osoby, które na co dzień nie poświęcają czasu na profilaktykę chorób układu krążenia. A to właśnie regularne pomiary ciśnienia krwi są podstawą prawidłowej kontroli i leczenia nadciśnienia tętniczego, a także szansą uniknięcia ciężkich powikłań, jakimi są tętniaki aorty, udary czy zawał serca” – zauważa prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opiekun merytoryczny kampanii „Ciśnienie na życie”.

Warto pamiętać, że każdy wykonany pomiar ciśnienia krwi w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na życie” to złotówka przekazana przez sponsora na rzecz Kliniki Zdrowego Serca w Zabrzu.

Więcej informacji na stronie www.cisnienienazycie.pl.

Źródło: materiały prasowe Procontent/mn

