Funkcjonowanie pamięci zależy od wielu czynników: spraw zaprzątających nam głowę, samopoczucia, poziomu stresu, ale także od zmian organicznych, które warto sprawdzić. Jak pokazują statystyki, problemy z pamięcią pojawiają się aż u 60% osób, które ukończyły 60 lat.

Pomóżmy naszym bliskim cieszyć się dobrym samopoczuciem i pamięcią! Zachęćmy rodziców lub dziadków do skorzystania z bezpłatnego przesiewowego badania pamięci.

Co to jest i czemu służy przesiewowe badanie pamięci?

To badanie typu papier - ołówek, wykonywane przez wykwalifikowane w tym zakresie osoby, podczas którego pacjent odpowiada na szereg pytań i wykonuje polecone zadania.

Test służy określeniu stopnia funkcjonowania pamięci w różnych jej aspektach i umożliwia ogólną ocenę pięciu obszarów aktywności poznawczej: orientacji w miejscu i czasie, pamięci krótkotrwałej, koncentracji uwagi, pamięci operacyjnej, funkcji językowych oraz praksji konstrukcyjnej.

Badanie trwa ok. 20 minut i nie wymaga żadnych przygotowań ze strony pacjenta.

Kogo zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań pamięci?

Osoby powyżej 65 roku życia - rodziców, dziadków i innych krewnych, którzy mają poczucie, że „coś jest nie tak“ w zachowaniu swoich bliskich lub dostrzegają subtelne zmiany w ich codziennym funkcjonowaniu.

Wszelkie inne osoby, które ukończyły 65 lat i chcą dowiedzieć się, jak ćwiczyć pamięć, aby jak najdłużej zachować sprawność umysłu.

Dlaczego warto poddać się badaniu pamięci?

W celu profilaktycznym – im wcześniej wykryjemy zmiany w funkcjonowaniu pamięci, tym szybciej możemy podjąć właściwe działania, aby je wyeliminować lub złagodzić.

Aby określić mocne i słabe strony funkcjonowania pamięci, a także dowiedzieć się, jak najlepiej ćwiczyć umysł, aby zachować jego sprawność.

Dla swojego dobrego samopoczucia i spokoju wewnętrznego najbliższych.

Warto pamiętać, że jest wiele sposobów usprawniania pamięci w każdym wieku – my podpowiemy, które z nich są najlepsze dla ciebie lub twoich bliskich!

Miejsce badań: Care Experts - w budynku Szpitala Medicover w Warszawie

Termin bezpłatnych badań: od 21 do 28 sierpnia 2013 r.

Zapisy: 22 857 22 85, codziennie w godzinach 8:00 – 20:00

Źródło: Medicover/ aż