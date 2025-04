Diagnostyka ubytków słuchu obejmuje zebranie wywiadu z pacjentem, badanie przedmiotowe oraz badania audiologiczne. Na podstawie wyników audiometrii tonalnej oraz audiometrii mowy laryngolog ocenia stan narządu słuchu. Podstawowe badanie słuchu trwa około 10 minut i jest całkowicie bezbolesne. Zwykle polega ono na potwierdzaniu słyszalności dźwięku poprzez naciśnięcie przycisku w momencie, gdy osoba badana usłyszy sygnał.

Nieleczone schorzenia związane z narządem słuchu mogą doprowadzić do całkowitej utraty słuchu, a przecież odpowiednio wcześnie wdrożone leczenie może temu zapobiec. Warto tę wiedzę jak najszerzej rozpowszechnić.

Jedną z osób, która w najbliższym czasie będzie zachęcała Polaków do badań słuchu będzie aktor Stanisław Mikulski, znany m.in. z roli Hansa Klossa w serialu „Stawka większa niż życie”. Weźmie on udział w kampanii reklamowej firmy GEERS Akustyka Słuchu, pomysłodawcy i organizatora akcji bezpłatnych badań słuchu. Spot reklamowy zachęcający do badań pojawi się w drugiej połowie września 2011 r.

