Bezpłatne konsultacje z dietetykiem w Katowicach

Już 25 i 26 kwietnia w Katowicach będzie można bezpłatnie skonsultować się z dietetykami, a wszystko w ramach akcji prozdrowotnej FIT SILESIA. Jej celem jest namówienie mieszkańców Śląska do zdrowego odżywiania się.

Przez dwa dni nieodpłatnie będzie można zasięgnąć porady specjalistów na co dzień zajmujących się m.in. dietetyką dzieci i kobiet w ciąży, dietetyką osób z nadwagą i dietami dla sportowców, a także prawidłowym żywieniem osób z tzw. chorobami dietozależnymi, czyli np. cukrzycą, chorobami nerek, schorzeniami układu krążenia i nadciśnieniem oraz chorobami układu nerwowego.

Porad udzielać będą specjaliści z 4 ośrodków medycznych na Śląsku:

Centrum Dietetycznego Naturhouse,

Centrum Dietetyki i Kształtowania Sylwetki Dietocentrum,

Body Care Clinic,

BM Quality Med.

"Chcemy doradzić mieszkańcom Śląska, jak zacząć swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem i zbilansowaną dietą, pokazując jak w bezpieczny sposób dla swojego organizmu można m.in. zrzucić zbędne kilogramy, uchronić się przed alergiami i groźnymi chorobami, na które wpływ ma to, co jemy. Po pomoc do specjalistów będzie mógł zwrócić się każdy, bez względu na to, czy ma parę nadprogramowych kilogramów, czy walczy z poważną chorobą" – mówi Piotr Gajda, dyrektor Silesia City Center.

Godziny bezpłatnych dyżurów specjalistów

Eksperci dyżurować będą w Silesii w sobotę i w niedzielę w godz. od 13.00 do 18.00 Natomiast od godz. 10.00 do 18.00 będzie można uzyskać inne porady związane z żywieniem m.in. dotyczące testów na nietolerancję pokarmową, łączenia zabiegów medycyny estetycznej z dietą, specjalnych programów żywieniowych i układania zbilansowanego menu. Będzie można również bezpłatnie wykonać pomiary antropometryczne, oceniające skład ciała.

Źródło: Materiały prasowe Silesia City Center

