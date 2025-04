Zajęcia psychoedukacyjne dla najbliższych osób uzależnionych w prowadzone będą przez psycholożkę i psychoterapeutkę Kingę Jasińską, pracującą według szkoły psychoterapii integracyjnej, specjalizującej się w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i rodziną oraz bliskimi osób uzależnionych, współuzależnionymi, a także we wspieraniu i terapii osób w sytuacjach kryzysowych.

Zajęcia w grupie będą odbywać się w trybie cotygodniowym, w piątki w godz. 18-20. Przed podjęciem decyzji o przyłączeniu się do grupy osoby zainteresowane mogą spotkać się z prowadzącą zajęcia i wziąć udział w bezpłatnej, półgodzinnej konsultacji. Podczas spotkania mogą porozmawiać z psychologiem o swoim problemie, dowiedzieć się, co może zaoferować i jakie efekty może przynieść udział w spotkaniach grupy terapeutycznej, ponadto upewnić się, czy oferta grupy skierowana jest właśnie dla nich, a także uzyskać szczegółowe informacje o tym, jakie tematy będą poruszane w trakcie zajęć.

Podczas dziesięciotygodniowego cyklu spotkań osoby, które zdecydują się przystąpić do grupy, zyskają wiedzę o uzależnieniu i sposobach radzenia sobie z nałogiem bliskich, możliwościach psychoterapii, sposobach pomocy uzależnionym, syndromie współuzależnienia oraz możliwości odzyskania kontroli nad własnym życiem.

Zgłaszać się do udziału w bezpłatnych konsultacjach można telefonicznie kontaktując się z Ośrodkiem Polana pod numerem telefonu 22 825 00 45.

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Polana to miejsce stworzone z myślą o osobach szukających nie tylko pomocy ale i życzliwości. Oferta ośrodka skierowana jest przede wszystkim do osób z uzależnieniami od narkotyków, alkoholu, seksu, leków, hazardu, internetu oraz osób współuzależnionych. Terapeuci Polany prowadzą również terapię dla DDA, DDD, osób z depresją, stanami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, a także dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi.

