Dentim Clinic w Katowicach jako pierwszy ośrodek stomatologiczny w Polsce startuje z kampanią edukacyjno-profilaktyczną skierowaną wyłącznie do kobiet.

Celem projektu „ZdrowoUśmiechnięte” jest objęcie opieką profilaktyczną kobiet z woj. śląskiego oraz uświadomienie jak na różnych etapach życia kobiety zdrowie jamy ustnej może wpływać na zdrowie całego organizmu. W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z bezpłatnych konsultacji stomatologicznych i przeglądów oraz bezpłatnej diagnostyki RTG i diagnostyki VELscope w kierunku raka jamy ustnej. Akcja potrwa do końca 2014 roku.

– Wychodząc z takiej wizyty kobieta będzie miała wiedzę na temat tego, co stanowi obecnie zagrożenie w jej jamie ustnej dla zdrowia organizmu. Do dyspozycji pań będą zarówno lekarze, jak i higienistki udzielające porad związanych z kolei z właściwą higieną, np. wyborem pasty do zębów adekwatnej do wieku i stanu zdrowia zębów – wylicza dr Fąferko.

Ale konsultacje to nie jedyne aspekty tej kampanii. Od wiosny organizowane będą także otwarte spotkania poradnikowe w kobiecym gronie. Oprócz dentystów będzie można na nich spotkać także lekarzy innych specjalizacji, m.in. ginekologów, lekarzy medycyny estetycznej, kariologów i nefrologów.

– Chcemy nauczyć kobiety tego, żeby nie bagatelizowały problemów z zębami i zamiast łatać się u dentysty, podejmowały się leczenia, wracały na regularne konsultacje, zwłaszcza w sytuacjach kiedy z problemami w jamie ustnej w parze idą inne schorzenia, np. osteoporoza, awitaminoza czy choroby układu krążenia – mówi dr Wojciech Fąferko.

Pierwsze bezpłatne konsultacje dla kobiet w ramach kampanii zaplanowano od 6 do 8 lutego. Więcej informacji na stronie dentim.pl.

