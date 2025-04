fot. Fotolia

Każda choroba wiąże się ze stresem. Uciążliwe objawy, przerwanie normalnego rytmu codziennego funkcjonowania, dodatkowy czas poświęcony na badania i leczenie. Są jednak rodzaje chorób, które powodują u nas spotęgowanie złych emocji. To choroby, które dotyczą stref intymnych – choroby układu moczowo-płciowego, gdzie dodatkowo musimy przełamać barierę wstydu.

Jak pokazują statystyki dla większości z nas nie jest to proste. Lekarzy odwiedzamy za rzadko lub zbyt późno – kiedy choroba jest już zaawansowana. W pierwszej kolejności problem wolimy ignorować – dopóki objawy są do zniesienia, często także wybieramy „domowe sposoby” odwlekając wizytę u lekarza.

Choroby układu moczowo-płciowego dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn w każdym wieku. Objawy, które mogą nas niepokoić, to zmiana barwy lub zapachu moczu, jego zmętnienie, zwiększona częstotliwość, uczucie pieczenia w trakcie lub tuż po oddaniu moczu, wzmożone parcie na pęcherz, konieczność oddawania moczu w nocy, jego mimowolne oddawanie, dolegliwości bólowe w okolicach podbrzusza.

Pewne problemy występują oczywiście tylko u kobiet lub u mężczyzn. Wynika to z odmiennej budowy anatomicznej układu moczowo-płciowego. Kobiety odczuwają dolegliwości związane z cyklem miesiączkowym, infekcjami układu moczowo-płciowego, przebytymi porodami lub stosowaną antykoncepcją. Często skarżą się na bolesne miesiączkowanie, zaburzenia cyklu menstruacyjnego, bóle i obrzęk piersi. U mężczyzn najczęściej pojawiają się problemy związane z powiększeniem gruczołu krokowego (prostaty) - opóźnione oddawanie moczu, przerywany strumień moczu, a także uczucie nie w pełni opróżnionego pęcherza.

Wszystkie wymienione dolegliwości wymagają konsultacji z lekarzem i dokładnej diagnostyki. Mogą bowiem być spowodowane powszechną i stosunkowo łatwą do wyleczenia chorobą lub świadczyć o poważnym, wymagającym głębszej diagnostyki problemie zdrowotnym.

Kobiety z problemami związanymi z układem rozrodczym powinny wybrać się do ginekologa, który zajmuje się rozpoznaniem i leczeniem schorzeń żeńskiego układu płciowego i szeroko rozumianą profilaktyką. Obejmuje to także zagadnienia niepłodności, antykoncepcji i zaburzeń hormonalnych. Natomiast z problemami związanymi z oddawaniem moczu zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni odwiedzić lekarza urologa.

Dlaczego warto wybrać się do lekarza? Co może pomóc w przełamaniu wstydu? Pytania te wydają się retoryczne, jednak w kontekście dolegliwości strefy intymnej warto powiedzieć to głośno. Nie diagnozujmy się sami, nie ignorujmy jakichkolwiek objawów, które mogą wskazywać na zmianę chorobową. Pamiętajmy, że zaniedbywane objawy, stopniowo mogą się pogłębiać, wymagać leczenia farmakologicznego, czy nawet operacyjnego. Szybka diagnoza i odpowiednio wcześnie zastosowana terapia mają ogromny wpływ na wynik leczenia.

Jeśli mamy obawy związane z wizytą u lekarza, warto odpowiednio się przygotować. Jak to zrobić? Największy strach budzi to, co nieznane. Postarajmy się więc zebrać informacje, jak może wyglądać wizyta u specjalisty, jakie badania może przeprowadzić lekarz – w tym celu możemy skorzystać z Internetu lub z dedykowanych pacjentom infolinii. Warto także wcześniej zapisać na kartce wszelkie niepokojące nas objawy oraz pytania do lekarza. Posiadając taki „plan działania”, powinniśmy poczuć się pewniej i bezpieczniej.

W trakcie trwania wizyty trzeba udzielać konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania lekarza. Niektóre z nich mogą wydać się krępujące, jednak są niezbędnym elementem badania i tak je traktujmy. W sytuacji, gdy lekarz powie coś niezrozumiałego lub posłuży się nieznanym terminem medycznym, należy poprosić go o wyjaśnienie, w końcu chodzi o nasze zdrowie!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania dotyczące chorób układu moczowo-płciowego możesz skorzystać z infolinii i porozmawiać z lekarzem ginekologiem i urologiem. Specjaliści czekają na Twoje pytania pod bezpłatnym numerem telefonu:

W dniach od 9 kwietnia do 2 czerwca 2015 r. w godzinach 10.00-19.00 można porozmawiać z lekarzem urologiem pod bezpłatnym numerem telefonu 800802602!

W dniach od 9 kwietnia do 11 maja 2015 r. w godzinach 10.00-19.00 można odbyć konsultacje z lekarzem ginekologiem pod bezpłatnym numerem telefonu 800801601!

Pamiętajmy jednak, że rozmowa telefoniczna z lekarzem to dopiero pierwszy krok. Kolejnym obowiązkowym jest wizyta w gabinecie lekarza. Rozmowy przez telefon nie mogą być podstawą do postawienia diagnozy, ani zlecenia terapii.

