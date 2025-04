Podczas spotkania z konsultantem można uzyskać informacje o tym, gdzie warto szukać pomocy oraz jaki rodzaj postępowania, z punktu widzenia współczesnej wiedzy psychologicznej, jest najlepszy. Z porad mogą skorzystać osoby z różnymi dolegliwościami psychologicznymi (np. depresją, obniżoną samooceną, lękami) oraz problemami osobistymi bądź w pracy.

Dla każdej osoby poszukującej pomocy przewidziano dwa lub trzy spotkania z psychologiem. Pierwsze i drugie spotkanie przeznaczone jest wyłącznie na rozmowę o problemach i oczekiwaniach wobec psychologa. Ostatnie spotkanie ma na celu przedstawienie stosownej formy pomocy. Psychologowie centrum gwarantują konsultowanym pełną anonimowość.

– W Centrum specjalizujemy się w diagnozie psychologicznej i realizujemy ją na najwyższym poziomie. W oparciu o najnowsze wyniki badań rekomendujemy taki typ pomocy, który będzie najbardziej dopasowany do potrzeb danej osoby i skuteczny – mówi Maja Filipiak, kierownik Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS. I dodaje: – Nie ma w naszej pracy sztampy, bezrefleksyjnej rutyny czy zwyczajnej szarlatanerii.

– Ludzie przychodzą z takimi problemami, jak lęk przed porażką i odrzuceniem przez bliskie osoby, niepowodzenie w relacjach międzyludzkich, trudności w zapanowaniu nad autokrytycyzmem, zwątpienie w siebie czy kłopoty w podejmowaniu decyzji i skuteczne realizowanie swoich celów życiowych. Czasem pacjenci mają również trudności w zidentyfikowaniu własnych celów i potrzeb. Okresowo zdarza się też depresyjne zmęczenie i zniechęcenie do działania. Z takimi problemami walczymy wspólnie z zespołem profesjonalnych psychologów – opowiada Maja Filipiak.

Z konsultacji mogą skorzystać osoby dorosłe (nie związane z uczelnią). Wystarczy zadzwonić do Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS pod numer tel. 22 517 99 65 lub napisać na adres acp@swps.edu.pl. Program trwa cały rok.

Źródło: biuro prasowe SWPS/ mk

