Przepisy administracyjne w Polsce to labirynt, w którym bardzo ciężko się poruszać bez szczegółowej znajomości treści ustaw. Samych źródeł praw pacjenta należy szukać w kilku różnych dokumentach,

a ich interpretacja nierzadko jest utrudniona. Nic więc dziwnego, że wiele osób ma wątpliwości co do przysługujących im praw. Z tego powodu Fundacja „Nadzieja dla Zdrowia” uruchomiła bezpłatny dyżur prawnika udzielającego porad z zakresu praw pacjenta dostępny w każdy wtorek w godzinach 13.00–14.00 oraz w czwartek w godzinach 18:00 - 20:00 pod numerem telefonu: 733 879 744 oraz codziennie pod adresem: poczta@nadziejadlazdrowia.pl.

– Rośnie świadomość praw pacjenta, co jest dobrą wiadomością. Każdy obywatel powinien zdawać sobie sprawę, kiedy jego prawa zostały naruszone i wiedzieć, jak domagać się sprawiedliwości. To bardzo ważne w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego. Upowszechnianie tej wiedzy stanowi misję naszej Fundacji – powiedział Michał Kubicz, prezes Fundacji „Nadzieja dla Zdrowia”.

Do najczęściej zadawanych pytań należały te związane prawem i okolicznościami przyznania zwolnień lekarskich, zasadności odmowy przyjęcia do szpitala oraz zasadności wypisów ze szpitala i innych procedur szpitalnych. Zdarzały się również problemy z administracją na poziomie ogólnopolskim – pacjenci mieli wątpliwości, czy przysługuje im prawo do bezpłatnego leczenia w czasie pobytu w województwie innym niż to, w którym są zameldowani. Część pytań nie dotyczyła samych praw, a środków ich egzekwowania, czyli np. odszkodowań za błędy medyczne.

Wybrane odpowiedzi na pytania pacjentów można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.nadziejadlazdrowia.pl.

