fot. Fotolia

W Silesia City Center będziesz można zapytać… o piersi. Już 23 sierpnia odbędą się tam warsztaty brafittingu, czyli dopasowywania bielizny, połączone z konsultacjami dotyczącymi pielęgnacji i zdrowia biustu. Wydarzenie w formie kobiecego spotkania poprowadzi prezenterka radia ESKA Kinga Zdrojewska.

Jak dobrać rozmiar, kształt i rodzaj biustonosza będzie można przekonać się już 23 sierpnia w Silesia City Center. Odbędą się tam otwarte warsztaty brafittingu, które poprowadzą specjalistki zajmujące się profesjonalnie doborem bielizny. Panie będą mogły skonsultować z ekspertkami m.in. krój stanika i rozmiar odpowiedni do ich piersi. Brafitterki doradzą, w jaki sposób ukryć za duży biust i jak podkreślić niewielkie piersi przy pomocy bielizny.

– Brafitting to niemal tajemna wiedza, okazuje się bowiem, że większość z nas przez całe życie chodzi ze źle dopasowanym biustonoszem, który uwiera, nie podkreśla kształtów, a najczęściej jest za mały. Do brafitterki natomiast chodzimy rzadko, zdając się bardziej na swój gust. A to błąd, bo źle dobrana bielizna wpływa na nasze samopoczucie, pewności siebie, a nawet zdrowie – mówi Ewa Marcinek, dyrektor Silesia City Center.

Stąd pomysł na spotkanie w kobiecym gronie. Specjalnie na jego potrzeby na Placu Śląskim staną przymierzalnie, będzie można na miejscu dopasować bieliznę, mierząc różne modele. Przez cały czas do dyspozycji kobiet będą także brafitterki marek Dalia oraz Obsession. Ale na brafittingu się nie skończy.

Uczestniczki spotkania będą mogły także uzyskać porady kosmetologów i lekarzy medycyny estetycznej z gabinetu Body Care Clinic w Katowicach. Doradzą oni, w jaki sposób pielęgnować biust, dbać o jego skórę np. po okresie ciąży i karmienia oraz w jaki sposób nieinwazyjnie można go… podnieść. Z kolei porad z zakresu zdrowia piersi udzielał będzie doktor Marek Pabian z Galerii Zdrowia „Medica” w Chorzowie. Kobiety dowiedzą się, w jaki sposób samodzielnie badać piersi, a także do kogo zwrócić się po pomoc w razie wykrycia zmiany.

– To pierwsze tego typu spotkanie na Śląsku poświęcone w całości tematyce biustu. Pokażemy, w co się ubrać, żeby poczuć się sexy, jak pielęgnować piersi, nie zabraknie także wskazówek zdrowotnych związanych z ważną dla kobiet profilaktyką raka piersi – mówi Ewa Marcinek.

Spotkaniu towarzyszyć będzie także akcja rabatowa w salonach z bielizną. Zniżki przygotował m.in. Triumph, Eva Minge&Esotiq, Dalia i Obsession.

Gdzie i kiedy? 23 sierpnia godz. 12.00-16.00, Plac Śląski, Silesia City Center, wstęp wolny. Więcej: www.silesiacitycenter.com.pl

Źródło: materiały prasowe Guarana PR/mn

