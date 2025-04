Bezpłatne przeglądy i konsultacje stomatologiczne dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Akcja jest kontynuacją ogólnopolskiej kampanii Dni Konsultacji Stomatologicznych. Merytoryczny patronat nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Organizatorem akcji jest marka Sensodyne ProSzkliwo.

W ramach akcji będzie można skorzystać z bezpłatnych przeglądów stomatologicznych, podczas których lekarz dentysta zbada stan zdrowia jamy ustnej pacjentów oraz udzieli porad w zakresie ich problemu. Pacjenci, u których lekarz zauważy niepokojące objawy, będą kierowani na dalsze konsultacje stomatologiczne w ich mieście. Jednocześnie będzie można skorzystać z bezpłatnych porad dotyczących kompleksowej higieny jamy ustnej. Dzięki punktom konsultacyjnym każda zainteresowana osoba otrzyma nie tylko radę, ale również materiały edukacyjne dotyczące problemu. Tym razem organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problem kwasowej erozji szkliwa.

Na najbliższe konsultacje i przeglądy stomatologiczne w województwie mazowieckim zapraszamy w dniach:

21.10–23.10.2011 r. BEZPŁATNE KONSULTACJE - CAFFEROUR

Carrefour, Warszawa, ul. Głębocka 15, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 11:00-18:00, niedziela 11:00-16:00

Carrefour, Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 11:00-18:00, niedziela 11:00-16:00

Carrefour, Warszawa, Al. Powstańców Śląskich 126, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 11:00-18:00, niedziela 11:00-16:00

Carrefour, Warszawa, ul. Targowa 72, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 11:00-18:00, niedziela 11:00-16:00

Carrefour, Warszawa, Al. Jana Pawła II 82, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 11:00-18:00, niedziela 11:00-16:00

Carrefour, Radom, ul. Żółkiewskiego 4, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 11:00-18:00, niedziela 11:00-16:00

21.10–23.10.2011 r. BEZPŁATNE PRZEGLĄDY STOMATOLOGICZNE - CARREFOUR

Carrefour Bemowo, Warszawa, al. Powstańców Śląskich 126, w godzinach: piątek 12:00-20:00, sobota 11:00-19:00, niedziela 11:00-19:00

Carrefour Targówek, Warszawa, ul. Głębocka 15, w godzinach: piątek 12:00-20:00, sobota 11:00-19:00, niedziela 11:00-19:00

28.10-30.10.2011 r. BEZPŁATNE KONSULTACJE - REAL

Real, Warszawa, ul. Puławska 427, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 10:00-17:00, niedziela 10:00-17:00

Real, Warszawa, ul. Jubilerska 1/3, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 10:00-17:00, niedziela 10:00-17:00

Real, Warszawa, al. Krakowska 61, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 10:00-17:00, niedziela 10:00-17:00

Real, Warszawa, ul. Połczyńska 4, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 10:00-17:00, niedziela 10:00-17:00

Real, Marki, ul. Piłsudskiego 1, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 10:00-17:00, niedziela 10:00-17:00

Real, Radom, ul. Grzecznarowskiego 28, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 10:00-17:00, niedziela 10:00-17:00

28.10-30.10.2011 r. BEZPŁATNE PRZEGLĄDY STOMATOLOGICZNE

Real Janki, ul. Mszczonowska 3, w godzinach: piątek 16:00-20:00, sobota 10:00-17:00, niedziela 10:00-17:00

Kontynuacja kampanii odpowiedzią na problem społeczny

Trwająca od czerwca br. I edycja kampanii „Dni Konsultacji Stomatologicznych” w ramach której Polacy mogli korzystać z bezpłatnych porad lekarzy stomatologów, odwiedziła 10 polskich miast. W tym czasie do gabinetów zawitało ponad 3 000 osób. Najczęstszymi problemami z jakimi spotykali się lekarze, były zarówno choroby dziąseł i nadwrażliwość zębów, jak również kwasowa erozja szkliwa (problem dotykający nie tylko miłośników kwaśnych smaków). W odpowiedzi na tą coraz częściej spotykaną dolegliwość partnerzy kampanii Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i marka Sensodyne ProSzkliwo postanowili kontynuować akcję.

Kwasowa erozja szkliwa – narastający problem

Kwasowa erozja szkliwa polega na utracie twardości szkliwa pod wpływem działania kwasów znajdujących się w codziennej diecie. Jeżeli proces ten nie zostanie w porę zahamowany, może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń. Do erozji dochodzi, gdy zawarte w pożywieniu kwasy zmiękczają powierzchnię zębów, osłabiając i wypłukując szkliwo. Co ciekawe, pokarmy i napoje stanowiące podstawę tzw. zdrowej diety, takie jak: soki owocowe (pomarańczowy, grejfrutowy, jabłkowy, porzeczkowy), surowe owoce i warzywa, dressingi do sałatek, tabletki do ssania z witaminą C, napoje gazowane, wino, mogą w szczególności przyczyniać się do powstawania uszkodzeń szkliwa.

Objawy i powszechność kwasowej erozji szkliwa

Kwasową erozję szkliwa rozpoznajemy po tym, że szkliwo staje się przezroczyste, a na zębach pojawiają się przebarwienia. Ryzyko wystąpienia erozji szkliwa zwiększa się nocą, gdy zmniejsza się ilość produkowanej śliny. Dodatkowo nawyki żywieniowe i tzw. zdrowe diety zawierające owoce i warzywa zwiększają ryzyko wystąpienia erozji. Coraz częściej mówi się, że kwasowa erozja szkliwa to problem powszechny, z którym mamy do czynienia od najmłodszych lat. Jeśli nie zostanie w porę zahamowany, może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń szkliwa, nadwrażliwości lub nawet wymagać wielokrotnych i kosztownych zabiegów stomatologicznych.

Wortal Zdrowie.wieszjak.polki.pl objął patronat medialny na tą akcją.

Źródło: Dni Konsultacji Stomatologicznych/mn