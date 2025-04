Dnia 31 sierpnia 2011 w siedzibie CSIOZ przy ulicy Stanisława Dubois 5A w Warszawie w godzinach 9:00 do 17:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie "Rola lekarza w kontekście Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku oraz Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku". Wszystkich lekarzy POZ oraz lekarzy diabetologów zapraszamy do wysyłania zgłoszeń uczestnictwa pod adres szkolenia@csioz.gov.pl. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnikowi szkolenia przysługuje 7 punktów edukacyjnych. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma zestaw do podpisu elektronicznego CERTUM Standard. Zestaw CERTUM Standard to kompletne urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, składające się między innymi z certyfikatu kwalifikowanego, karty kryptograficznej (nośnik certyfikatu) oraz czytnika kart kryptograficznych.

Źródło: IKP/mn