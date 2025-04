W Polsce na demencję cierpi ponad milion osób. Procesów otępiennych nie można odwrócić. Można jedynie spowolnić proces chorobowy i utrzymać odpowiedni stan niezależności. Opieka nad chorym nie jest łatwa. Mimo to opiekunowie często wstydzą się lub mają opory, aby poprosić innych o wsparcie. Tymczasem dobre samopoczucie chorego jest ściśle związane z dobrym samopoczuciem opiekuna. A pobyt w grupie wspiera samodzielność i poprawia nastrój podopiecznego.

Bezpłatny dzień zajęć w Ośrodku Pobytu Dziennego jest skierowany dla osób wymagających nadzoru w codziennych czynnościach ze względu na problemy z orientacją w czasie i przestrzeni lub rozpoznanym zespołem otępiennym czy chorobą Alzheimera oraz dla ich opiekunów.

Czemu służy ośrodek pobytu dziennego?

Ośrodek pobytu dziennego to specjalistyczna placówka prowadząca terapię dla osób ze schorzeniami neurologicznymi. Zajęcia odbywają się w trybie dziennym, trwają od 3 do 6 godzin, a po ich ukończeniu podopieczny wraca do domu. Najważniejszy jest udział w grupowych zajęciach terapeutycznych, mających na celu jak najdłuższe utrzymanie sprawności psychofizycznej podopiecznych: treningi pamięci, muzykoterapia, terapia sztuką, terapia reminenscencyjna, trening funkcji poznawczych. Zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanego personelu opiekuńczego i pielęgniarskiego oraz pod nadzorem lekarza geriatry.

Do kogo zajęcia są skierowane?

Bezpłatne zajęcia są przeznaczone dla osób cierpiących na demencję lub chorobę Alzheimera oraz dla ich opiekunów. Mogą z nich skorzystać również inne osoby starsze wraz z opiekunami, którzy chcą uzyskać wsparcie w związku z pojawiającymi się objawami zaburzeń neurologicznych u swoich podopiecznych oraz otrzymać praktyczne porady dotyczące opieki. W czasie zajęć z udziałem podopiecznego opiekunowie będą mogli spotkać się z lekarzem geriatrą i psychologiem, którzy opowiedzą o problemach chorych – ich ograniczeniach, trudnościach w akceptacji zmian oraz lękach przed odrzuceniem. Poinformują też, jak postępować w czasie choroby bliskich i jak w tym czasie zadbać o samych siebie bez poczucia winy.

Bezpłatny dzień zajęć w Ośrodku Pobytu Dziennego:

Termin: 21-25 października 2013

Miejsce prowadzenia zajęć: Ośrodek Pobytu Dziennego Care Experts - w budynku Szpitala Medicover w Warszawie, Al. Rzeczpospolitej 5 (Miasteczko Wilanów)

Zapisy: 22 857 22 85, codziennie w godzinach 8:00 – 20:00

