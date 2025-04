Hazard nie wiąże się z zażywaniem żadnych substancji psychoaktywnych, a mimo to jest groźny i przynosi ogromne szkody. Jak mówi Sławomir Wolniak, ordynator Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa, uzależnienie od hazardu to silna potrzeba, wręcz przymus grania na automatach, ruletce, w karty czy w Internecie, bo tylko w taki sposób dana osoba pozbędzie się nieznośnego dla niej napięcia psychicznego. Gdy wygrywa czuje się mocniejsza, silniejsza i to mobilizuje ją do dalszej gry. Gorzej, gdy przegrywa jedną partię za drugą.

– Gdy gra się kończy, a pieniądze przepadną, pojawia się ogromne poczucie winy – wyjaśnia dr Wolniak. I dodaje: – Obniża się nastrój, który osoba uzależniona stara się poprawić, zaczyna więc kolejną grę. I tak koło się zamyka. Niestety, z czasem, uzależnienie się pogłębia, dochodzi do utraty coraz większej ilości pieniędzy, popadania w długi.

Do najpowszechniejszych gier należą automaty, tzw. jednoręki bandyta, poker, Black Jack, ruletka, wyścigi, a także obstawianie zakładów sportowych u bukmachera. Miarą współczesności są gry internetowe, z których można korzystać bez wychodzenia z domu, w zasadzie bez ograniczeń używając karty kredytowej.

Nie każdy hazardzista w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że jest uzależniony i potrzebuje pomocy. Jedynym wyjściem z uzależnienia behawioralnego jest skorzystanie z pomocy specjalisty. Taką możliwość dają bezpłatne warsztaty psychoedukacyjne w Klinice Wolmed. Rekrutacja właśnie się rozpoczęła.

Na mocy projektu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Klinika Wolmed, rozpoczyna realizację dwóch programów skierowanych do osób borykających się z uzależnieniami behawioralnymi. Będą one realizowane w terminie od sierpnia do grudnia 2013 r. w następujących tematach:

"Warsztaty psychoedukacyjne dla osób uzależnionych od hazardu problemowego/patologicznego i zakupoholików: Mam problem – i co dalej?" "Weekendowe warsztaty psychoedukacyjne dla osób uzależnionych od hazardu: Zabawa czy droga do choroby?"

Warsztaty trwają odpowiednio 6 oraz 3 dni i są całkowicie bezpłatne. Obejmują następującą formę pomocy pacjentom:

cykl zajęć z terapeutami uzależnień w formie grupowych warsztatów terapeutycznych mających na celu uświadomienie istoty uzależnienia od hazardu lub zakupów oraz form zatrzymania nałogu,

zajęcia edukacyjno-informacyjne

konsultacje prawne/doradztwa finansowego

konsultacje diagnostyczne

Realizacja warsztatów odbywa się w Klinice Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa. W czasie pobytu na warsztatach beneficjenci mają zagwarantowane wyżywienie oraz noclegi. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Zdrowia przy współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Zapisy uczestników pod numerem telefonu: 44/635-63-03.

biuro prasowe Kliniki Wolmed