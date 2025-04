fot. Fotolia

Już 3-5 października w podwarszawskich Otrębusach odbędą się bezpłatne dwudniowe warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci oraz młodzieży żyjących z HIV/AIDS. Lekarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych opiekujących się dziećmi z HIV podkreślają, że często mają one olbrzymi problem z samoakceptacją i samooceną.

– Problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz konieczność trzymania swojej choroby w tajemnicy z obawy przed dyskryminacją mogą powodować dezorientację, nasilenie poczucia lęku, wyobcowania. Dodatkowym obciążeniem psychicznym może być to, że jest to choroba z powodu której można doświadczyć stygmatyzacji i wykluczenia. Zdarza się, że dzieci/nastolatki objęte leczeniem ARV przestają regularnie przyjmować leki, co stanowi dla nich bardzo poważne zagrożenie. Wynika to z przeogromnej chęci bycia „normalnym”, a także braku siły na pogodzenie się z tym, że jest się zakażonym i „naznaczonym”. Poprzez pomoc rodzicom i opiekunom dzieci żyjących z HIV chcemy wpłynąć na poprawę jakości życia ich podopiecznych – powiedział Maciej Nazarewicz, rzecznik prasowy Społecznego Komitetu ds. AIDS.

Celem zajęć organizowanych przez Społeczny Komitet ds. AIDS jest nauczenie dorosłych w jaki sposób oraz kiedy i o czym rozmawiać ze swoimi seropozytywnymi dziećmi. Dzięki tej wiedzy będą oni mogli skuteczniej pomóc młodym ludziom oswoić się z wirusem i wejść w dorosłe życie bez kompleksów czy strachu przed odrzuceniem.

Według danych Krajowego Centrum ds. AIDS na koniec 2013 r. leczeniem ARV objętych było około 7110 pacjentów, w tym 113 dzieci. Liczba zakażonych dzieci ogółem w Polsce może być znacznie wyższa.

W programie przewidziano warsztat z psychologiem, podczas którego rodzice lub opiekunowie dowiedzą się, kiedy i w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o HIV, co robić w przypadku trudności wychowawczych i jak należy postępować z nastolatkiem, który nie chce przyjmować leków. Podczas zajęć będą omówione również fazy rozwojowe dziecka oraz ich wpływ na odbiór otaczającego świata.

Na spotkaniu z psychologiem uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami wychowawczymi, a także skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Warsztaty z pedagogiem będą z kolei poświęcone tematowi faz i norm rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Prowadzący opowie o zasadach edukacji seksualnej i wspierania rozwoju psychoseksualnego dzieci oraz o dostrzeganiu ewentualnych nieprawidłowości. Warsztat będzie dotyczył typowych obaw rodziców związanych z seksualnością ich dzieci oraz lęków wynikających z bycia rodzicem dziecka zakażonego chorobą przenoszoną drogą płciową.

Podczas warsztatu rozwojowego uczestnicy będą mogli zastanowić się nad własnym potencjałem, wartościami i mocnymi stronami. Ta refleksja ma służyć wykorzystywaniu odkrytego potencjału w życiu codziennym. Głównym celem tej części zajęć będzie pozytywne wzmocnienie uczestników w procesie pracy na rzecz systemu rodzinnego spójnego z życiem osobistym i zawodowym.

– Wpływ rodziców lub opiekunów na prawidłowy rozwój dziecka jest nie do przecenienia. Szczególnie w przypadku, kiedy podopieczny ze względu na swój status serologiczny cierpi na niską samoocenę i niekiedy problemy natury psychicznej. W budowaniu szczerej, pełnej miłości relacji z dzieckiem bardzo ważne są rozmowy, ale tego, jak należy rozmawiać z dzieckiem żyjącym z HIV, najpierw muszą nauczyć się sami rodzice. To bardzo ważne dla dzieci, rodziców i dla całego społeczeństwa, w którym te dzieci dorastają i żyją. W końcu celem ostatecznym jest ograniczenie rozprzestrzeniania epidemii HIV. Dlatego zaangażowaliśmy się w te warsztaty. Wierzymy, że mogą one przynieść w dalszej perspektywie bardzo wiele dobrego – powiedział Michał Kaźmierski, dyrektor generalny firmy Gilead Sciences Polska, jednego ze sponsorów tegorocznych warsztatów.

Warsztaty poprowadzą Artur Lutarewicz, doradca w Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym i psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym „Kąt”, który zajmował się dziećmi z HIV przez wiele lat współpracując ze Stowarzyszeniem „Mały Książę”, Agnieszka Walendzik-Ostrowska, pedagog, prowadząca zajęcia dla różnych grup zawodowych na temat seksualności dzieci i młodzieży, a zarazem edukatorka w dziedzinie psychospołecznych aspektów HIV/AIDS oraz Tomasz Rejent, psycholog, działający w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prezes Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej „Razem”.

Dla dzieci, które przyjadą na warsztaty razem z rodzicami, organizator przewidział zajęcia rekreacyjne i sportowe oraz stałą opiekę animatorów. Udział w warsztatach jest bezpłatny. SKA pokrywa również koszty związane z noclegiem i wyżywieniem. Żeby zapisać się na warsztaty należy skontaktować się z Dominiką Soćko (tel. 607 876 340, adres e-mail: dominika.socko@skaids.org).

Źródło: materiały prasowe Społecznego Komitetu ds. AIDS/mn

