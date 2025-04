fot. Fotolia

Salon Zdrowia to nowy cykl zajęć w Baylabie – miejscu, w którym od 2012 roku Bayer organizuje ogólnodostępne warsztaty popularnonaukowe. Koncentracja na tematyce ochrony zdrowia, profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia określa główny kierunek zajęć, w których udział wzięło już ponad 4 tysiące dzieci. Do warsztatów, poświęconych kardiologii, okulistyce, bioróżnorodności, dobrostanowi zwierząt i roślinom uprawnym, dołącza nowy temat: profilaktyka antynowotworowa. Unikatową cechą warsztatów będzie ich empiryczny wymiar: scenariusz obejmuje wiele ćwiczeń, w tym pracę ze sprzętem laboratoryjnym.

Udział w zajęciach pt. „Koń trojański i bunt jednej komórki“ ma zwiększyć wiedzę uczestników na temat profilaktyki antynowotworowej, mechanizmów powstawania nowotworów, diagnostyki i sposobów zmniejszania ryzyka zachorowania. Uczestnicy wykonają takie ćwiczenia, jak m.in. izolacja DNA oraz budowanie jego modelu. Goście Baylabu dowiedzą się, jakie znaczenie dla zdrowia mają pojęcia „buntu jednej komórki” oraz „konia trojańskiego”. Dopełnieniem zajęć, prowadzonych pod okiem moderatorów, będą pomoce multimedialne – m.in. aplikacja dotykowa na monitorze plazmowym.

– Dzięki osiągnieciom naukowym i innowacyjnym terapiom udaje się nam coraz lepiej diagnozować i leczyć raka. Wciąż jednak jest to wyzwanie dla medycyny. Baylab to miejsce dzielenia się osiągnięciami naukowymi w obszarze nauk medycznych i przyrodniczych. Dzięki zajęciom chcemy zwiększać świadomość profilaktyki antynowotworowej zarówno wśród uczestników zajęć, jak i ich bliskich. Ważne jest, by poznać mechanizmy powstawania nowotworów i sposoby walki z nimi – mówi Monika Lechowska, Dyrektor Komunikacji w firmie Bayer.

Warsztaty są adresowane do osób od 13. roku życia; rozpoczną się 21 maja br. Wstęp wolny po rejestracji na stronie www.baylab.bayer.com.pl (w zakładce o Naukowych Czwartkach i Sobotach; tu również informacja o dostępnych terminach).

Baylab to multimedialne laboratorium, w którym firma Bayer (zatrudniająca na całym świecie 14 000 naukowców) dzieli się innowacjami i wiedzą z entuzjastami nauki. Od trzech lat organizuje warsztaty o formule familijnej – do „Naukowych Czwartków” dołączyły w 2015 roku „Naukowe Soboty”. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się takie zajęcia, jak „Zupa, pompa i odrobina hydrauliki, czyli krew, serce i krążenie” czy „Co potrafią nasze oczy, gdy są zdrowe i czego nie potrafią, gdy zachorują?”. Część laboratoryjna BayLabu pozwala na własnoręczne przeprowadzanie doświadczeń. W części multimedialnej salonu można obejrzeć filmy 3D. Hitem salonu jest stół z wieloma aplikacjami dotykowymi.

Dalsze informacje: www.baylab.bayer.com.pl oraz www.facebook.com/BayLabPolska

Źródło: materiały prasowe Bayer/mn

