Jakie zmiany przyniesie ustawa o in vitro? Czy jest korzystna dla pacjentów? Jakie ma plusy, a jakie minusy? Dowiedzieć się tego będą mogły wszystkie osoby, które 7 października (środa) o 18.00 wezmą udział w webinarium poświęconym ustawie o leczeniu niepłodności.

Podczas dyskusji na żywo w internecie będzie możliwość zadawania pytań na czacie ekspertom: Annie Krawczak ze Stowarzyszenia Nasz-Bocian, dr Tomaszowi Rokickiemu z kliniki leczenia niepłodności InviMed oraz Dorocie Gawlikowskiej, psycholożce z kliniki leczenia niepłodności InviMed.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Można się na nie zapisać przez formularz dostępny na stronie: http://invimed-webinarium.gr8.com/ . Przed webinarium uczestnicy otrzymają link aktywacyjny do udziału w spotkaniu.

Źródło: materiały prasowe/mn

