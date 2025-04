fot. Fotolia

22 marca 2014 roku odbędzie się pierwsza „Sobota z Dentusiem”, w czasie której dzieci i ich rodzice będą mogli bezpłatnie skorzystać z przeglądów stomatologicznych. Spotkanie stanie się również okazją do przełamywania stresu stomatologicznego.

„Soboty z Dentusiem” to cykl akcji profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym odbywających się w ramach kampanii „Lekcja stomatologii”. Od godziny 11.00 do godziny 13.00 dentyści będą czekać na najmłodszych pacjentów w czterech warszawskich gabinetach kliniki Prima-Dent: przy ul. Grójeckiej 77, Króżańskiej 20, Targowej 33a oraz Targowej 67/2.

Podczas spotkania lekarz skontroluje uzębienie małego pacjenta oraz pokaże mu je przy użyciu kamery wewnątrzustnej. Za zgodą rodziców zostanie przeprowadzona u dziecka bezpłatna fluoryzacja, a lekarz wytłumaczy w jaki sposób fluor uodparnia zęby na próchnicę. Na koniec spotkania każdy mały pacjent otrzyma dzienniczek przeglądów stomatologicznych oraz pluszowego Dentusia.

W walce o zdrowy uśmiech dzieci bardzo istotna jest rola rodziców. Dlatego podczas sobotniej wizyty będą mieli oni szansę otrzymać rady i wskazówki dotyczące tego, co mogą zrobić w celu zapewnienia prawidłowej higieny jamy ustnej i zwalczania lęku przed dentystą u swoich pociech.

– Akcja ma na celu przede wszystkim oswojenie najmłodszych pacjentów z gabinetem, zapobieganie stresowi stomatologicznemu oraz niwelowanie jego skutków. Taka wizyta ma również wymiar edukacyjny i uczy skutecznej, regularnej profilaktyki. Dziecko, które samo zrozumie, że należy dbać o higienę jamy ustnej, ma szansę uniknąć w przyszłości ubytków próchnicowych – powiedział lek. dent. Przemysław Uliasz, kierownik Prima-Dentu.

Kolejne „Soboty z Dentusiem” odbędą się 31 maja, w przeddzień Dnia Dziecka, 30 sierpnia oraz 6 grudnia.

