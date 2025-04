fot. Fotolia

Przez cały maj 2015 r. w Warszawie i Białymstoku, w ramach kampanii „Płodny Polak”, będzie można wykonać bezpłatnie badanie nasienia. Pozwala ono określić zdolności prokreacyjne mężczyzny oraz ocenić jakość, ilość i szybkość plemników przed rozpoczęciem starań o potomstwo.

Jak wynika z raportu „Płodny Polak” aż 93% mężczyzn nigdy nie wykonało badania nasienia, jednocześnie codziennie wykonując czynności szkodzące jego jakości. Wczesna diagnoza daje szansę mężczyźnie na zmianę przyzwyczajeń wpływających niekorzystnie na jego płodność oraz cofnięcie dokonanych już przez nie zmian. Słaba jakość nasienia powinna być sygnałem do modyfikacji trybu życia oraz ewentualnego wdrożenia kuracji leczniczej.

Aby skorzystać z badań, należy umówić się telefonicznie w Klinice Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa „Bocian” w Warszawie (+48 22 634 37 74) lub w Białymstoku (+48 85 744 77 00). Przed badaniem należy zachować wstrzemięźliwość seksualną ok. 3-5 dni. Nasienie uzyskuje się drogą masturbacji. Można je oddać w placówce, w której przeprowadza się badanie lub w domu. Należy jednak pamiętać, że nasienie oddane poza kliniką (do pojemniczka), powinno być przechowywane w temperaturze zbliżonej do temperatury ciała i dostarczone do laboratorium w ciągu około 30 minut.

Jeśli oprócz badania nasienia robiony jest posiew, pojemniczek musi być sterylny i powinno się zwrócić szczególną uwagę na higienę intymną. Czas oczekiwania na otrzymany wynik wynosi około 3 godzin. Badanie skierowane jest do wszystkich mężczyzn w wieku prokreacyjnym.

