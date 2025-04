Dlaczego uśmiech jest ważny?



Ludzie uśmiechnięci odbierani są jako osoby spełnione, szczere, pogodne, przyjacielskie, atrakcyjne, odnoszące sukces i pewne swoich wartości. Kopiowanie wzorców zachodnich w dziedzinie postrzegania uśmiechu jako desygnatu szczęścia,spełnienia zawodowego i wiarygodności zmieniło oczekiwania stawiane lekarzom przez pacjentów. Doprowadziło do innej oceny oraz podejścia do leczenia w stomatologii.

Reklama

Jak zadbać o prawidłowy zgryz?

W ocenie pacjentów obecnie mniejsza waga przypisywana jest zębom w aspekcie funkcji, większa zaś w kwestii estetyki. W tzw. „estetyce białej” ważny jest kolor, kształt i ustawienie zębów.

Możemy korygować nieprawidłowości zębowe ortodontycznie, co umożliwiają nam aparaty stałe nowej generacji (Incognito, Invisalign, estetyczne z pomniejszonymi zamkami ceramicznymi, kryształowymi),lub protetycznie, wykonując licówki czy korony porcelanowe (za ich pomocą możemy także korygować kształt, trwałe przebarwienia, defekty szkliwa).

Wybór zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta (istniejących warunków klinicznych) i powinien być wypadkową konsultacji z lekarzem prowadzącym oraz wspólnych ustaleń, które umożliwiają rozwianie ewentualnych wątpliwości.

Jak przygotować zęby do wybielania?

W zakresie zmiany koloru zębów ważne jest, by po konsultacji (rozmowa i dobranie typu zabiegu do potrzeb pacjenta) dokonać profesjonalnego oczyszczenia zębów nim zdecydujemy się na konkretną metodę.

Techniki wybielania zębów

Metoda nakładkowa – polega na tym, iż pacjent w domu, zgodnie z zaleceniem lekarza, przez tydzień lub dwa, na kilka godzin lub na noc, zakłada wykonaną wcześniej i dopasowaną do kształtu swoich szczęk, miękką szynę z winylu, wypełnioną środkiem wybielającym (zazwyczaj nadtlenkiem karbamidu).

polega na tym, iż pacjent w domu, zgodnie z zaleceniem lekarza, przez tydzień lub dwa, na kilka godzin lub na noc, zakłada wykonaną wcześniej i dopasowaną do kształtu swoich szczęk, miękką szynę z winylu, wypełnioną środkiem (zazwyczaj nadtlenkiem karbamidu). Metoda naświetleniowa – przeprowadzana tylko w gabinecie z użyciem tlenowego żelu aktywowanego światłem.

Najważniejsze dla pacjenta w kwestii estetki jamy ustnej to zrozumienie faktu, iż nie ma pełnego efektu „białego” bez „czerwonego”. W stomatologii mówimy o estetyce "biało-czerwonej" rozumiejąc przez nią zarówno to, co związane z zębami jak i to,co wiąże się z urodą i zdrowiem dziąseł.

Zobacz także: Kiedy można wybielić zęby?

Jak rozpoznać zapalenie dziąseł?

Zapalenie dziąseł, które może przejść w chorobę przyzębia jest poważnym problemem społecznym i wymaga kompleksowego leczenia. Dziąsła o żywej, czerwonej barwie, krwawiące, rozpulchnione lub z tendencją do obnażania szyjek nie robią dobrego wrażenia i prowadzą do poważnych powikłań. W takich przypadkach ważne jest szybkie podjęcie leczenia.

Jak leczyć zapalenie dziąseł?

Zabiegi higienizacyjne prowadzone profesjonalnie w gabinetach jak i te zlecane do domu są ważnym etapem leczenia. Często prowadzone jest dalsze leczenie np. farmakologiczne czy laseroterapia. W przypadku obnażania szyjek (recesji) czasami konieczne są zabiegi chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej celem przykrycia obnażeń oraz pogrubienia biotypu dziąsła.

Leczenie periodontologiczne

Przy zaawansowanej chorobie przyzębia podejmowane jest często kompleksowe leczenie periodontologiczne. Leczenie periodontologiczne skupia się wtedy na przywróceniu zdrowia tkankom otaczającym zęby, w tym: dziąsłom, tkance kostnej, więzadłom.

Umożliwia ono eliminację stanu zapalnego (usunięcie wszystkich cech zapalenia, takich jak zmiana koloru, kształtu, konsystencji) oraz daje szansę na odtworzenie i zlikwidowanie istniejących nieprawidłowości.

Reklama

Dlaczego warto zadbać o zęby i dziąsła jednocześnie?

Dzięki nowoczesnym technikom regeneracyjnym można nie tylko zatrzymać proces chorobowy ale także zrekonstruować to, co uległo zniszczeniu w wyniku parodontozy. Dopiero gdy zadbamy o zdrowie i wygląd naszych dziąseł oraz struktur otaczających możemy w połączeniu z leczeniem zębów mówić o sukcesie terapeutycznym ale także o realnej „biało-czerwonej” estetyce naszego uśmiechu.

Zobacz również: Czy pasty wybielające rzeczywiście wybielają?