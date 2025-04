Naukowcy wykorzystali naturalnie występującą w organizmie człowieka proteinę RANTES. Uczestniczy ona w walce z wirusem HIV, jako ważna część układu immunologicznego. Niestety niezmieniony RANTES nie może być użyty w leczeniu osób zarażonych wirusem HIV z powodu wielu działań ubocznych. Dopiero poznanie dokładnej struktury tej proteiny pokazało, że tak naprawdę jedynie niewielki jej fragment łączy się z cząstką wirusa HIV, uniemożliwiając mu wniknięcie do komórki.

Odseparowanie tego fragmentu, bez utraty jego funkcji wymagało od naukowców zastosowania najnowszych metod biologii molekularnej oraz matematyki. Wysiłek jednak opłacił się, stworzono peptyd o silnym działaniu przeciwwirusowym, który być może znajdzie zastosowanie również w leczeniu chorób zapalnych, takich jak zapalenie stawów, toczeń oraz w prewencji odrzucania przeszczepów narządowych.

„Nareszcie naukowcy są w stanie zaprojektować inteligentne leki przeciwko wirusowi HIV działające jedynie w miejscy swojego przeznaczenia. Jest to możliwe dzięki dziesiątkom lat badań nad strukturą wirusa oraz mechanizmami , dzięki którym wirus wnika do komórek.” - komentuje Gerald Weissmann, redaktor naczelny FASEB Journal - „Tak jak rzeźbiarz epoki renesansu tworzył swoje dzieło z bloku marmuru, tak współcześni inżynierowi molekularni używają matematycznych modeli do stworzenia ratujących życie biologicznych arcydzieł.”

Źródło: Science Daily/kp

