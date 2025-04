"Istnieją osoby, które są nieco mądrzejsze i mają lepszą pamięć niż inni, te właściwości przypisano genowi, który koduje białko kibra" tłumaczy profesor Huganir, dyrektor Wydziału Neuroscience Uniwersytetu Johns Hopkins. "Nasze badania na myszach wykazały, że ten sam gen jest zaangażowany w działanie synaps nerwowych i plastyczność mózgu, co sugeruje, że może odgrywać podobną rolę u ludzi." Naukowcy wyizolowali kibra z neuronów myszy i używając standardowych testów biochemicznych wykazali, że oddziałuje ono z receptorem AMPA. Badacze zmodyfikowali ilość wytwarzanego kibra i oceniając szybkość transportu receptorów AMPA w neuronach, ustalili, że białko to reguluje proces uwalniania receptorów na powierzchni synaptycznej. Okazało się, że receptory AMPA były transportowane szybciej w komórkach z mniejszą ilością kibra, niż w komórkach kontrolnych, z prawidłową ilością białka.

Praca potwierdza, że zwiększenie ilości receptorów AMPA w synapsach wzmacnia połączenia mózgowe. Większość form uczenia się obejmuje wzmocnienie pewnych synaps i osłabienie innych, zjawisko to nazywane jest plastycznością. Proces ten odpowiada za kształt obwodów mózgowych, odpowiada za nasze zapamiętywanie. Bez kibra, proces ten nie działa prawidłowo. Huganir wysunął hipotezę, że kibra odpowiada za pulę receptorów, które są dodawane do synaps podczas uczenia się.

Kolejnym etapem była seria badań behawioralnych z udziałem dorosłych myszy i porównanie ich zdolności uczenia się i zapamiętywania. Porównano dzikie myszy, z tymi, które miały mniej białka kibra. Myszy z deficytem kibra dużo słabiej kojarzyły sygnał dźwiękowy z porażeniem prądem. Badanie potwierdziło, że kibra, jest wymagane dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i uczestniczy w procesie uczenia się i zapamiętywania. Możliwe, że kolejne badania pomogą określić nowy cel terapii związanych z leczeniem zaburzeń pamięci.

