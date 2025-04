Białkiem o kluczowym znaczeniu w rozwoju raka trzustki jest proteina P110γ. Stwierdzono, że prawie trzy czwarte nowotworów trzustki wykazywało wysoki poziom tego białka. Co więcej w badaniach laboratoryjnych zablokowanie produkcji P110γ wiązało się z zahamowaniem rozwoju guza. Przy czym blokada wytwarzania białek podobnych do P110γ nie wykazała podobnych efektów. Świadczy to o kluczowej roli tego białka w rozwoju choroby.

Zauważono również, podwyższone poziomy u osób cierpiących z powodu zapalenia trzustki, stanu predysponującego do rozwoju nowotworu trzustki.

Naukowcy obecnie badają czy P110γ związany jest z opornością raka trzustki na leczenie chemioterapią oraz szukają odpowiedzi na pytanie dlaczego podwyższony poziom tej proteiny związany jest z rozwojem nowotworu.

Rak trzustki należy do jednej z najbardziej podstępnych chorób. Objawy pojawiają się późno w zaawansowanym stadium choroby, wtedy, gdy nowoczesna medycyna nie jest w stanie pomóc choremu. Nowe odkrycie przyczyni się niewątpliwie do lepszego poznania mechanizmów rozwoju choroby i daje nadzieję na rozwój nowej terapii oraz metody wczesnego wykrywania raka trzustki.

