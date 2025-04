Harmonogram Białego Tygodnia:

23.09.2013, godz.16.00

Temat: Wady wzroku u dzieci – czy można im zapobiec?

24.09.2013, godz.17.00

Temat 1: Jakie okulary są dla Ciebie najlepsze?

Temat 2: Czy zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem (AMD) zawsze prowadzi do ślepoty?

27.09.2013, godz.17.00

Temat 1: Zaćma - czy krople mogą pomóc?

Temat 2: Jaskra - poważny problem czy błahostka?

Wszystkie spotkania odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie. Poprowadzi je dr n. med. Agnieszka Nowak ze Specjalistycznej Poradni Okulistycznej Okulus Plus. Wstęp wolny.

Badania lekarskie dotyczące wad wzroku, o których będzie mowa w trakcie prelekcji, będą realizowane w pozostałe dni Białego Tygodnia, tj. 25, 26 i 27 września 2013 r. w Specjalistycznej Poradni Okulistycznej OKULUS PLUS w Jaworznie przy ulicy Nowej 8.

Coraz więcej Polaków boryka się z chorobami wzroku. Niestety większość osób udaje się do okulisty, gdy jest już za późno na skuteczne leczenie.

Na zaćmę w Polsce choruje nawet ponad 800 tysięcy osób. Większość z nich to osoby po 60. roku życia, które nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że mają zaćmę.

Podobna liczba osób boryka się z jaskrą. Każdego roku okuliści wykrywają u ok. 250 tys. osób zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), które dotyka osób po 50. roku życia.

Problemy ze wzrokiem dotykają także dzieci w wieku szkolnym. W 2012 r. ośrodek Okulus Plus przebadał wzrok 1200 uczniów klas pierwszych z powiatu bielskiego. Okazało się, że prawie 30% dzieci ma różnego rodzaju zaburzenia widzenia, co przekłada się na ich rozwój i wyniki w nauce.

– Te statystyki są dość zatrważające, dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na takie tematy spotkań – podkreśla dr Agnieszka Nowak, specjalista chorób oczu i organizatorka Białego Tygodnia. – Tylko dzięki edukacji i profilaktyce możemy coś zmienić. Pomimo że świadomość pacjentów na temat chorób wzroku jest coraz wyższa, ciągle wiele osób trafia do okulisty za późno. Ludzie wiedzą coraz więcej, ale bardzo szybki postęp medycyny powoduje, że wiele informacji jest nieaktualnych. Dotyczy to przede wszystkim metod operacyjnych zaćmy, sposobów leczenia jaskry lub zmian zwyrodnieniowych plamki żółtej (AMD).

Wczesne rozpoznanie i leczenie w wielu przypadkach pozwalają zahamować rozwój choroby i odzyskać dobre widzenie. Niestety większość z nas bagatelizuje pierwsze objawy i zwleka z wizytą u okulisty. Coraz więcej osób opiera się na informacjach znalezionych w internecie.

– Korzystając z Internetu, powinniśmy mieć świadomość, że część informacji zamieszczana jest przez osoby, które nie mają wykształcenia medycznego. Zwłaszcza w przypadku wiadomości znalezionych na forach internetowych – zauważa dr Agnieszka Nowak. - Nigdy nie należy samemu stawiać sobie diagnozy na podstawie takich informacji. W pierwszej kolejności trzeba zgłosić się do specjalisty. Oczywiście warto się dokształcać, ale zawsze należy zweryfikować te informacje u okulisty.

Niestety coraz więcej osób w Polsce nosi złe okulary. Problem ten w szczególności dotyczy dzieci, ale także wielu osób dorosłych. Ludzie, zwłaszcza w starszym wieku, bez konsultacji lekarskich kupują tanie i niedopasowane okulary na targowisku lub w supermarkecie.

– Pamiętajmy, że raz dobrane okulary nie są na całe życie – przypomina dr Agnieszka Nowak. – Wada wzroku u dzieci powinna być weryfikowana przynajmniej raz w roku, a najlepiej częściej. Podobnie jest u osób dorosłych.

Źródło: materiały prasowe Okulus Plus/mn