Plan Jeffa i Barbary Gallowayów skupia się na trzech głównych zadaniach – przemyślanym odżywianiu, przystosowaniu komórek do spalania tłuszczu przez wydłużanie sesji treningowych oraz zwiększeniu liczby kroków wykonywanych podczas zwykłych codziennych czynności. Ponieważ książka skierowana jest do kobiet, zawiera przydatne rady skierowane właśnie do pań oraz przedstawia damski punkt widzenia na sprawy zdrowotne związane z odchudzaniem – od doboru odpowiedniego stanika do ćwiczeń, do treningów po menopauzie i sposobów zaangażowania rodziny w aktywność fizyczną.

Ważną częścią książki są porady dotyczące odżywiania. Autorzy przestrzegają przed zbyt rygorystycznymi dietami, przedstawiając jednocześnie sprawdzone i rozsądne sposoby na wprowadzenie do swoich codziennych posiłków zdrowszych składników. O wypowiedzenie się w książce na tematy żywieniowe państwo Galloway poprosili również Nancy Clark – ekspertkę w sprawach dietetyki, która w przystępny sposób tłumaczy niektóre mity dotyczące odżywiania (na przykład „im więcej ćwiczysz, tym więcej tłuszczu Ci ubywa”).

Co ciekawe, autorzy nie tylko podają rozbudowany i szczegółowy plan treningu, ale także podpowiadają jak sprawdzić, czy trening jest bezpieczny dla naszego zdrowia oraz czego potrzebujemy, aby zacząć. W książce znajdziemy również rozwiązanie problemów związanych z odżywianiem i nawadnieniem organizmu podczas treningu oraz krótki, ale bardzo przydatny rozdział o metodach zdobywania motywacji.

„Bieganie i odchudzanie dla kobiet” nie jest kolejną pozycją o „diecie cud”, która obiecuje zrzucenie ogromnej ilości kilogramów w krótkim czasie. Ta przyjemna książka dostarcza kobietom rozsądnych porad na temat prowadzenia zdrowego trybu życia, zmieniając ćwiczenia i dietę w radosną przygodę. A jeśli komukolwiek podczas tej drogi do zdrowej i smukłej sylwetki zabraknie motywacji, zawsze może sięgnąć do przedstawionych w książce historii pań, którym udało się schudnąć dzięki metodzie Jeffa i Barbary Gallowayów.

Autor: Redakcja zdrowie.wieszjak.polki.pl

