Jeśli biegunka to wynik stresu czy alergii pokarmowej, powinna ustąpić po zastosowaniu węgla medycznego lub środków z loperamidem (bez recepty), a także po całodziennej głodówce (trzeba tylko wypić ok. 2–3 litrów płynów, np. lekkiej gorzkiej herbaty czy przegotowanej wody).

Jeżeli jednak problemy żołądkowe to efekt ataku bakterii, kuracja taka nie poskutkuje. Nadal będziesz biegać do łazienki, a stolce będą wyjątkowo wodniste albo z dodatkiem śluzu czy krwi.

Jak sobie pomóc?

Aby przywrócić równowagę w jelitach:

- zacznij kurację lekiem z nifuroksazydem (bez recepty) albo probiotykiem – przyjmuj środek zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, nawet po ustąpieniu objawów (w sumie kuracja powinna potrwać ok. 6 dni);

- przejdź na dietę – pierwszego dnia się przegłódź. Potem stopniowo wprowadzaj do menu dania lekkostrawne (sucharki, krakersy, kleik ryżowy, gotowany ryż, gotowaną pierś kurczaka i gotowaną marchewkę);

- nawadniaj organizm – przy ostrej biegunce pij nie tylko wodę, ale i roztwór uzupełniający poziom elektrolitów (zapytaj w aptece o potrzebny do jego przygotowania proszek lub gotowe napoje).

Ważne: Nie zwlekaj z wizytą u lekarza, jeśli ostrą biegunkę ma dziecko lub osoba starsza. A także: jeśli rozwolnieniu towarzyszą gorączka, bóle brzucha, wymioty, w stolcu pojawia się krew albo biegunka trwa ponad 3 dni.