Biegunki u dziecka nigdy nie należy lekceważyć. Malec traci bowiem duże ilości soli mineralnych oraz płynów, co może spowodować odwodnienie organizmu. Dlatego do niemowlęcia natychmiast wezwij pediatrę. Ze starszym dzieckiem zgłoś się do lekarza po kilku dniach lub od razu – jeśli ma pierwsze objawy odwodnienia (mało siusia, ma suche śluzówki, jest apatyczne). Co jeszcze jest ważne?

1. Zapobiegaj odwodnieniu



Jeżeli karmisz piersią – jak najczęściej przystawiaj malca. Starszakowi podawaj zaś słabą herbatę lub przegotowaną wodę ze szczyptą glukozy. Maluch może też jeść jabłka rozgotowane z wodą albo marchwiankę (w litrze wody ugotuj pół kilograma marchwi, zmiksuj ją i wymieszaj z wywarem).

2. Uzupełniaj straty składników mineralnych

Służą temu gotowe preparaty nawadniające (kupisz w aptece bez recepty). Pamiętaj, aby picie podawać w małej ilości, ale często – np. co 10 min po 2–3 łyżeczki. W ciągu doby maluch powinien wypić ok. 150 ml płynów na każdy kilogram masy ciała.

3. Ogranicz jedzenie

Przerwa między posiłkami może wynieść ok. 4–5 godzin (nie dotyczy dzieci karmionych piersią!). Po tym czasie biegunka zwykle zaczyna ustępować, więc smyk może zacząć powoli wracać do normalnej diety. Dziecku karmionemu butelką podaj po prostu mieszankę mleczną. Starszemu zaproponuj np. kleik ryżowy, kisiel z tartego jabłka czy zmiksowaną pierś z indyka.

4. Pielęgnuj pupę malucha.

Przemywaj ją ciepłą wodą za każdym razem, gdy dziecko się wypróżni, i dodatkowo stosuj specjalny krem lub maść zapobiegającą odparzeniom. To ważne, bo przy biegunce delikatna skóra narażona jest na podrażnienia!