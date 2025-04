Czego muszą dokonać mikroorganizmy, aby wywołać infekcję?

W pierwszej kolejności patogeny muszą dostać się do naszego organizmu. W przypadku biegunki podróżnych, połykamy je wraz z przyjmowanymi pokarmami i płynami. Następnie mali intruzi docierają do miejsca w gospodarzu, w którym mogą przetrwać i rozmnażać się.

Najczęstszymi sprawcami biegunki podróżnych, bo prawie aż w 80%, są bakterie. Różne gatunki tych mikroorganizmów zakażają w inny sposób. Niektóre wnikają w błonę śluzową jelita (zasiedlają tkanki), inne tylko przylegają do niej, jeszcze inne produkują tylko toksyny.

Mechanizmy obronne jelita

Nasz organizm broni się przed inwazją niechcianych bakterii. Kosmki jelita wykonują tak zwane ruchy omywające, które mają zapobiec przyczepianiu się bakterii do błony śluzowej. Patogeny jednak radzą sobie doskonale, produkując specjalne substancje, adhezyny, dzięki którym pozostają niewrażliwe na te ruchy.

Innym mechanizmem obronnym naszego organizmu jest śluz, którym pokryta jest błona śluzowa jelita. Bakterie, żeby dostać się do tkanek gospodarza, muszą pokonać tę barierę. I często im się to udaje, ponieważ w toku ewolucji wykształciły rzęski oraz enzym mucynazę, która rozpuszcza warstwę śluzową.

Sprytne bakterie

Żeby przetrwać w organizmie gospodarza, bakterie też próbują różnych sztuczek. Jedna z nich, dobrze znana Escherichia coli, najczęściej wywołująca biegunkę podróżnych, stosuje kamuflaż. Stara się upodobnić do otaczających ją komórek gospodarza poprzez wytworzenie otoczki polisacharydowej (wielocukrowej). Wtedy nasz układ odpornościowy traktuje ją jak zwykłą cząsteczkę cukru, przez co nie likwiduje jej, a bakteria dalej może sie spokojnie rozmnażać.

Inna bronią, którą posługują się bakterie, aby nie zostać zniszczone przez nasz układ odpornościowy, jest zmiana składnika powierzchni (tak zwanego antygenu). Gdy komórki obronne naszego organizmu rozpoznają patogen, dają sygnał do centrum dowodzenia układu immunologicznego, żeby ten rozpoczął produkcję przeciwciał przeciwko antygenowi tej bakterii. Przeciwciała powstaną, ale w międzyczasie patogen pozbędzie się starego antygenu i wyprodukuje nowy, stając się tym samym nie rozpoznawalny dla komórek obronnych naszego organizmu.

Mikroorganizmy, aby przeżyć, muszą stale poszukiwać nowej drogi przemiany. Muszą pozostać niewidoczne dla układu odpornościowego. A to dopiero sztuka!

