Biegunka podróżnych jest rodzajem biegunki infekcyjnej. Dotyczy około 50% osób wyjeżdżających z krajów o wysokim poziomie higieny do krajów o niskim standardzie sanitarnym. Od konsystencji i zabarwienia stolca oraz od ogólnego samopoczucia osoby dotkniętej biegunką, będzie zależała konieczność wizyty u lekarza.

Największym zagrożeniem przy biegunce jest utrata dużej ilości wody i elektrolitów. Jeśli chory nie będzie uzupełniał płynów, może dojść do bardzo ciężkiego odwodnienia, niewydolności nerek, a nawet zgonu. Dlatego biegunki nie należy lekceważyć.

Podczas trwania biegunki mogą wystąpić niepokojące objawy, które powinny skłonić nas do pójścia do lekarza. Należą do nich:

biegunka i wymioty u niemowląt i małych dzieci,

u niemowląt i małych dzieci, ciężka biegunka z silnymi wymiotami i ogólnym osłabieniem organizmu,

wysoka gorączka, wymioty i silne bóle głowy,

biegunka nawracająca,

krew i śluz w kale ,

, zasłabnięcia w przebiegu biegunki,

zatrzymanie moczu.

O leczeniu biegunki decyduje wyłącznie lekarz

Udając się do lekarza w obcym kraju, powinniśmy ściśle stosować się do jego zaleceń, ponieważ on zazwyczaj dobrze wie, jaki patogen najczęściej powoduje dany rodzaj biegunki oraz jak ją skutecznie leczyć.

W leczeniu niepowikłanych biegunek, w których nie stwierdza się obecności krwi lub śluzu w kale, wystarczy nawadnianie i podawanie probiotyków, które skrócą czas trwania dolegliwości.

Gdy biegunce towarzyszą wymioty i nie jest możliwe skuteczne nawadnianie, choremu należy podłączyć kroplówkę. Nie podaje się w tym wypadku antybiotyków.

Chemioterapeutyki te stosujemy wyłącznie w przypadku wysokiej gorączki i obecności w stolcu domieszki śluzu, krwi lub ropy, po uprzednim wykonaniu posiewu. Jeśli antybiotyk został włączony do leczenia przed uzyskaniem wyniku antybiogramu, weryfikujemy wrażliwość bakterii na ten lek.

