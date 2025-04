„Konieczne są dalsze badania, które wykażą związek przyczynowo–skutkowy pomiędzy paleniem a utratą słuchu, jednak do tego czasu, by chronić słuch dzieci wskazane byłoby unikanie palenia w ich obecności.” - tłumaczy prof. Anil Lalwani, szefowa zespołu naukowego.

W dalszym ciągu naukowcom nie udało się ustalić tego, jak duża ekspozycja na działanie dymu tytoniowego może spowodować uszkodzenie słuchu oraz kiedy może ono wystąpić. Pewne jest już jednak to, że kontakt z dymem tytoniowym zwiększa ryzyko infekcji ucha środkowego oraz uszkadza delikatną sieć naczyń krwionośnych odżywiających narząd słuchu. Prowadzi to do zaburzeń w odbieraniu wysokich i niskich częstotliwości. Tego typu zmiany były do tej pory charakterystyczne dla osób starszych i dzieci z wrodzonymi zaburzeniami słuchu – podkreślają naukowcy.

Niepokoi również fakt, że mniej niż 1/5 nastolatków z opisanym uszkodzeniem narządu słuchu była tego świadoma. Dzieje się tak dlatego, ponieważ początkowe etapy utraty słuchu nie zawsze są widoczne dla chorego. Mogą one jednak niekiedy przyczyniać się do rozwoju trudności w nauce.

„Musimy rozważyć wprowadzenie nowych ograniczeń dotyczących palenia w miejscach publicznych, a nawet w domu oraz to jak często warto badać dzieciom słuch.” - dodaje prof. Anil Lalwani. Każdy rodzic powinien również indywidualnie ocenić jak jego dziecko jest chronione przed szkodliwym działaniem dymu papierosowego.

Źródło: BBC News/ kp

