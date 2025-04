Głównym składnikiem nowego biomateriału jest substancja pochodzenia roślinnego – ksyloglukan. Naukowcy otrzymują ją z nasion tamaryndowca, drzewa rosnącego w rejonie tropikalnym. W naturze ksyloglukan pełni ważną funkcję spajania komórek roślin ze sobą

Nowy biomateriał może zostać wstrzyknięty w miejsce urazu, gdzie po osiągnięciu temperatury ciała przyjmuje on formę żelu. Żel pełni funkcję konstrukcji nośnej, po której komórki nerwowe mogą migrować i potencjalnie ponownie połączyć się z ośrodkowym systemem nerwowym. Dzięki temu wiele uszkodzeń układu nerwowego, które obecnie są traktowane jako nie rokujące wyleczenia, mogą stać się przynajmniej częściowo odwracalne.

„Komórki nerwowe są bardzo wrażliwe i rosną jedynie w sprzyjających dla nich warunkach.” - tłumaczy dr Andrew Rodda - „Po urazie, nowe komórki nerwowe nie mogą swobodnie migrować z powodu nieprzenikalnej bariery utworzonej z obumarłych komórek.” Dzięki rusztowaniu utworzonemu przez nowy biomateriał komórki nerwowe mogą rozwijać się i penetrować obszar uszkodzenia. Co istotniejsze jako pierwsze migrowały do żelu komórki pomocnicze, znane jako astrocyty. Komórki te wydzielają substancje chemiczne pomocne w rozwoju delikatnych neuronów. Wszystko to powoduje, że mowy biomateriał daje prawdziwą nadzieję na leczenie nawet poważnych uszkodzeń układu nerwowego.

