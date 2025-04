Bioniczne oko Argus II składa się z dwóch części - zamocowanej do okularów kamery oraz umieszczonego w siatkówce oka implantu. Kamera filmuje i przetwarza nagranie w bardzo prosty obraz - jedna klatka ma zaledwie 60 pikseli. Tak przetworzony plik zostaje przesłany bezprzewodowo do implantu, który odpowiednio stymuluje komórki. Następnie one wysyłają impulsy nerwem wzrokowym do mózgu, gdzie następuje interpretacja tych sygnałów. Po krótkim treningu pacjenci są w stanie m.in. zlokalizować okna i drzwi w pomieszczeniu, widzą również większe przedmioty. 25 proc. osób testujących urządzenie mogło również odczytać duże litery. Przy czym - co ważne - wszystkie osoby testujące urządzenie były początkowo niewidome.

Reklama

System Argus II jest przeznaczony dla osób, które cierpią na retinopatię barwnikową. Jeśli jednak system zostanie udoskonalony - jak planuje firma produkująca urządzenie - może on być stosowany również przez osoby cierpiące na zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Konstruktorzy zestawu Argus II podkreślają, że został on skonstruowany w taki sposób, by można było w przyszłości poprawić rozdzielczość widzenia bez narażenia pacjenta na dodatkowe operacje. Zaletą urządzenia jest również jego trwałość - testy laboratoryjne pokazały, że urządzenie może działać przez 40 lat.

System ten został opracowany przez kalifornijską firmę Second Sight i jest dostępny w wielu krajach w Europie. Pozwolenie na jego stosowanie wydała również amerykańska FDA. Jedynym minusem urządzenia jest jego... cena. Obecnie kosztuje ono 115 tys. dolarów. Być może, jeśli będzie ono produkowane na szeroką skalę, jego cena znacznie się obniży. Na razie jednak pozostaje to w sferze życzeń.

Na przygotowanie zestawu Argus II firma Second Sight pozyskała 100 mln dolarów od amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki, Instytutu Chorób Oczu i Departamentu Energii. Drugie tyle wyłożyli prywatni inwestorzy.

Źródło: Rzeczpospolita, 26.02.2013/ mk