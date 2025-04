Skład witamin w preparacie Biovital Multi Żelki został tak dobrany, aby wspierać metabolizm energetyczny w organizmie. Biovital Multi Żelki można stosować regularnie i bezpiecznie nawet przez dłuższy czas, a 1 żelek to tylko 6 kalorii. Jedno opakowanie zawiera żelki w trzech owocowych smakach: pomarańcza, jeżyna i wiśnia.

Preparat zawiera: witaminy z grupy B (B6, B12, kwas foliowy), witaminy A, D3, E, C, a także biotynę oraz koenzym Q10 (nowość w preparacie wielowitaminowym).

Koenzym Q10 to cząsteczka witaminopodobna, lipofilowa (rozpuszczalna w tłuszczach). Występuje praktycznie we wszystkich żywych komórkach i pełni rolę koenzymu w reakcjach związanych z wytwarzaniem energii. Wydzielany w organizmie, naturalny koenzym Q10 pełni ważną funkcję jako koenzym reakcji związanych z metabolizmem energetycznym. Wchodzi w skład enzymów łańcucha oddechowego, gdzie jest odpowiedzialny za przenoszenie elektronów. Energia, pozyskana w wyniku reakcji łańcucha oddechowego, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

Biovital Multi Żelki są dostępne w poręcznej saszetce (25 szt.) oraz butelce (50 szt.).

Źródło: materiały prasowe Omega Communication/ mk

