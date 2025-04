Bioxsine to szampon przeciwłupieżowy, który z jednej strony skutecznie przeciwdziała wypadaniu włosów, a z drugiej – pobudza ich zdrowy i mocniejszy porost.

Sekretem szamponu jest specjalna formuła Biocomplex B11 opracowana w laboratoriach Biota, która działa bezpośrednio na przyczynę łysienia. Wypadanie włosów u mężczyzn wiąże się z naturalnymi funkcjami organizmu, czyli… produkcją testosteronu. Hormon ten wiąże się w organizmie z enzymem 5-alfareduktazy, występującym w gruczołach łojowych sąsiadujących z mieszkami włosowymi. W ten sposób powstaje dihydrotestosteron (DHT), który osłabia włosy i jest głównym „sprawcą” procesu łysienia.

Biocomplex B11 skutecznie blokuje enzym 5-alfareduktazy przed połączeniem się z testosteronem, w ten sposób zatrzymując proces wypadania włosów. Skuteczność szamponu Bioxsine została zbadana metodą in vivo m.in. w ośrodku Dermatest Medical Reaserch Company w Niemczech i na Wydziale Dermatologii Akademii Medycznej w Istambule. Aż 70% osób, które stosowały kosmetyk przez okres co najmniej dwóch miesięcy, zauważyło znaczne zahamowanie procesu wypadania włosów, a 40% zwiększenie ich ilości. W przypadku wszystkich badanych łupież zniknął całkowicie.

Reklama