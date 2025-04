Bisfenol A jako przyczyna raka piersi

Substancja znana jako BPA (bisfenol A) znajdująca się w wyrobach plastikowych okazuje się być szkodliwa dla zdrowia, o czym możemy przeczytać w amerykańskim miesięczniku Environmental Health Perspectives weryfikującycm wyniki badań i opublikowane nowinki przy wsparciu takich narodowych urzędów jak National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services. BPA okazało się bardziej toksyczne niż przypuszczano wcześniej...

Zapamiętaj! BPA jest wykorzystywany w produkcji tworzyw sztucznych i żywic epoksydowych!

BPA – szkodliwa substancja?



Badacze z Uniwersytetu Tufts w Massachusetts zaobserwowali, że okołoporodowa ekspozycja kobiet ciężarnych na bisfenol A prowadzi do uszkodzenia tkanki gruczołowej piersi i zwiększa ryzyko rozwinięcia się raka piersi.

Na drodze badań na ciężarnych szczurach laboratoryjnych (odmiana Sprague-Dawley) oraz do pewnego momentu po urodzeniu przez nie potomstwa, wywnioskowano, że BPA zastosowany w dawkach powszechnych w naszym życiu spowodował u zwierząt patologiczny przerost komórek poprzedzający rozwój raka piersi zarówno u zwierząt, jak i ludzi. Ponadto w analizach zaobserwowano, że bisfenol A pobudza powstawanie przewodowego raka sutka – czyli jednego z najczęstszych nowotworów piersi. Wśród szczurów w grupie kontrolnej – nieeksponowanej na BPA i chronionej przed nim – nie zaobserwowano patologicznych zmian w organizmach szczurów. Grupa kontrolna była nieco mniejsza niż badana. Zatem badacze wnioskują, że ekspozycja na BPA podczas ciąży i karmienia może przyczyniać się do rozwoju nowotworów piersi przy braku narażenia na dodatkowe kancerogeny.

Niestety badacze dostrzegli także, że powszechna ekspozycja na BPA (zbliżona dawką do tych w warunkach laboratoryjnych) stymuluje rozwój złośliwych guzów nowotworowych.

Badania dostarczyły ważnych informacji dla zdrowia publicznego. M.in., że poziomy BPA u zwierząt laboratoryjnych, a także ludzi eksponowanych na bisfenol A są porównywalne oraz mocno sugerują, że nie istnieje bezpieczna granica ekspozycji na bisfenol A. W związku z tym substancja ta powinna zostać wykluczona z produkcji wszelkich pojemników, naczyń, sztućców i papieru.

Czy wiesz, że...



… BPA znajduje się w:

butelkach plastikowych na wodę

butelkach dla niemowląt (coraz rzadziej)

pojemnikach plastikowych na żywność

jedzeniu puszkowanym (do produkcji puszek stosowane są żywice epoksydowe)

na papierze termicznym np. paragony

BPA łatwo przenika do naszego organizmu przez skórę, a pod wpływem wyższej temperatury - z opakowań do wody lub żywności. Warto zatem ograniczyć naszą ekspozycję na ten czynnik poprzez wyeliminowanie stosowania wspomnianych wyżej wyrobów plastikowych.

