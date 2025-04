Co roku blisko pół miliona Polaków udaje się w podróż do egzotycznych rejonów świata na wakacje, w podróż służbową lub w celach zarobkowych. Światowa Organizacja Turystyczna (UNWTO) prognozuje, że w ciągu kolejnej dekady jeszcze bardziej wzrośnie zainteresowanie krajami rozwijającymi się, w których poziom sanitarny jest zazwyczaj niski. Wyjazdy w te rejony narażają turystów między innymi na zarażenie chorobami tropikalnymi.

Program „Biuro podróży przyjazne zdrowiu turysty” powstał po to, aby wyłonić biura, które wykazują się społeczną odpowiedzialnością w branży, oraz zachęcić wszystkie inne do podnoszenia swoich kompetencji.

Poprawa poziomu bezpieczeństwa polskich turystów wiąże się z koniecznością zmiany świadomości i postaw zarówno samych turystów, jak i przedstawicieli branży turystycznej wobec dostępnej profilaktyki tych chorób. Kupowanie wycieczki w biurze podróży to idealny moment, by odpowiedzialne i rzetelne biuro podróży poinformowało klienta o możliwych schorzeniach, sposobach ich profilaktyki oraz zarekomendowało wizytę w najbliższej placówce medycyny podróży.

– W egzotycznych rejonach świata może występować niższy poziom higieniczno-sanitarny oraz poziom obsługi medycznej od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Niestety, stwarza to zagrożenie zarażenia się poważnymi chorobami, wystąpienia powikłań, a nawet zgonu. Oprócz zachowania odpowiedniej higieny i środków ostrożności podczas wyjazdu do podstawowych działań profilaktycznych przed podróżą należą szczepienia ochronne – mówi Iwona Schymalla, prezes Fundacji „Żyjmy Zdrowo”.

– Popularyzacja wiedzy na temat chorób tropikalnych i ich skutecznej profilaktyki to ważne zadanie, które stoi przed branżą turystyczną w kontekście rosnącego zainteresowania klientów egzotycznymi destynacjami – dodaje Krzysztof Piątek, prezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.

Do Programu można bezpłatnie przystąpić, wypełniając formularz na stronie SzczepieniaDlaPodrozujacych.pl. Każde zgłoszone biuro otrzyma komplet atrakcyjnych materiałów edukacyjnych przeznaczonych do dystrybucji wśród klientów. Materiały dotyczą chorób tropikalnych i ich skutecznej profilaktyki. Wraz z nimi biuro otrzyma prestiżowy tytuł i certyfikat „Biuro podróży przyjazne zdrowiu turysty”, a także zostanie umieszczone w specjalnej zakładce poświęconej Programowi na stronie SzczepieniaDlaPodrozujacych.pl.

