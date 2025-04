Szkliwo stanowi pierwszą linię ochrony zębów. Mimo, iż jest najtwardszą tkanką w ludzkim organizmie, może zostać osłabione w wyniku procesu demineralizacji, co w rezultacie prowadzi do próchnicy i nadwrażliwości.

Klinicznie potwierdzoną ochronę szkliwa pomaga zapewnić nowa, specjalistyczna pasta Blend-a-med Complete 7 EXPERT Enamel Protection. Dzięki zawartości Fluorisilu, nowa pasta wspomaga oczyszczanie i odbudowę szkliwa, pomagając zapobiec jego demineralizacji. Blend-a-med Complete 7 EXPERT Enamel Protection wraz z wariantami Gums Protection oraz Sensitive tworzy nową linię past Blend-a-med EXPERT. Przełomowe rozwiązania technologiczne zastosowane w linii past Blend-a-med EXPERT pomogą zapewnić specjalistyczną ochronę we wszystkich kluczowych obszarach higieny jamy ustnej!

Reklama

Piękne i zdrowe zęby stanowią jeden z naszych największych atutów. Mają wpływ na ogólne samopoczucie i na stan naszego zdrowia. Mocne, pozbawione przebarwień i przede wszystkim zdrowe zęby zwiększają pewność siebie, pozwalają czuć się bardziej atrakcyjnym i ułatwiają interakcje z innymi ludźmi. Ponadto, jak pokazują wyniki badań, skuteczna ochrona jamy ustnej zapobiega wielu groźnym chorobom i niepożądanym sytuacjom, takim jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, czy zawały. Chroniąc zdrowie zębów, a tym samym zdrowie całego organizmu, należy przede wszystkim dbać o szkliwo, które stanowi pierwszą linię ochrony zębów. Dzięki wysokiej zawartości minerałów, szkliwo zęba jest najtwardszą tkanką w ludzkim organizmie. Jednak nawet szkliwo może zostać uszkodzone w wyniku erozyjnej działalności kwasów.

Erozja szkliwa to chemiczny proces związany z oddziaływaniem na powierzchnię szkliwa kwasów obecnych w jedzeniu i napojach słodzonych. Działanie kwasów może prowadzić do demineralizacji szkliwa i skutkuje w nadwrażliwości, odbarwieniach, próchnicy i ubytkach zębów. W konsekwencji często konieczne jest kosztowne leczenie stomatologiczne. Z tym problemem zmagają się miliony osób na całym świecie – ponad 90% zachodnich społeczeństw cierpi z powodu próchnicy i ubytków zębów. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z kompleksową i profesjonalną ochroną szkliwa zębów, Blend-a-med stworzył innowacyjną pastę Blend-a-med Complete 7 EXPERT Enamel Protection. Pasta ta zawiera Fluorisil – zaawansowany system łączący działanie uwodnionej krzemionki i fluorku sodu. Potwierdzone kliniczne właściwości Fluorisilu pomagają oczyszczać i odbudowywać szkliwo.

Reklama

Blend-a-med Complete 7 EXPERT Enamel Protection należy do nowej linii past Blend-a-med EXPERT. Oprócz wariantu Enamel Protection, w skład linii Blend-a-med EXPERT wchodzą następujące warianty produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsumentów: "Nowa, innowacyjna linia specjalistycznych past do zębów Blend-a-med EXPERT pomaga zapewnić kompleksową ochronę we wszystkich ważnych obszarach higieny jamy ustnej. Pasty z linii EXPERT są owocem wielu lat pracy naukowców firmy Procter & Gamble. Cieszymy się, że możemy zaproponować przełomowy technologicznie produkt do profesjonalnej higieny jamy ustnej", mówi dr Eva Kaiser, Regionalny Dyrektor ds. Kontaktów Profesjonalnych i Naukowych w firmie Procter & Gamble. "Przełomowe rozwiązania zastosowane w linii past Blend-a-med EXPERT pomogą osiągnąć naturalnie piękny, zdrowy uśmiech i dzięki temu doskonałe samopoczucie", dodaje dr Kaiser.

Specjalistyczne pasty Blend-a-med z linii EXPERT – Complete 7 EXPERT Enamel Protection, Complete 7 EXPERT Gums Protection oraz EXPERT Sensitive są dostępne w sprzedaży od marca 2009 roku. Sugerowana cena detaliczna past wynosi 10,99 zł (tubka 75 ml).