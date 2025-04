Opryszczka – nie daj się jej zaskoczyć!

Nosicielem wirusa wywołującego opryszczkę – Herpes simplex – jest większość z nas. Kiedy wirus ten dostanie się do naszego organizmu, pozostaje w nim już na zawsze. Drobnoustrój opryszczki przebywa w uśpieniu w komórkach układu nerwowego, aż do momentu osłabienia naszego układu immunologicznego – na przykład na skutek silnego stresu lub przegrzania, albo nagłego ochłodzenia ciała, a także wskutek zmęczenia. Wówczas następuje uaktywnienie wirusa, który wywołuje znane nam dobrze przykre objawy: swędzenie, bolesność i zaczerwienie, pojawiające się najczęściej w okolicy ust. W ciągu jednej doby od tych pierwszych objawów na powierzchni naskórka tworzą się pęcherzyki z płynem, które po kilku dniach zaczynają pękać tworząc bolesne strupki. Opryszczka utrzymuje się do 10 dni. Niestety, nie wynaleziono jeszcze leku, który potrafi poradzić sobie z wirusem drzemiącym w naszych komórkach nerwowych, a do zakażenia opryszczką dochodzi bardzo łatwo – na przykład przez pocałunek czy używanie tych samych naczyń. Możemy natomiast obniżyć częstotliwość uaktywniania się wirusa, unikając czynników osłabiających nasz organizm oraz wzmacniając skórę naszych ust.

Opryszczka to jedna z najbardziej powszechnych chorób zakaźnych. Szacuje się, że chorobą dotkniętych jest 29 milionów osób w Polsce. Na całym świecie zarażonych wirusem opryszczki jest aż 80% populacji, a u połowy z tych osób wirus ujawnił się przynajmniej raz w życiu.

Jak wspomniano wcześniej, nie ma leku, który całkowicie zwalczy wirusa HSV w naszym organizmie. Jeżeli jesteśmy jego nosicielami, a opryszczka zaczyna się „ujawniać”, to pozostaje nam stosowanie preparatów, które złagodzą jej przebieg i wzmocnią na przyszłość skórę naszych ust. Takim kojącym produktem jest Blistex Intensive Lip Relief – kosmetyk, który zapewnia natychmiastową ulgę i regenerację.

Balsam o konsystencji kremu szybko uśmierzy ból i pieczenie ust spowodowane opryszczką. Jego wyjątkowa, lekka konsystencja ułatwia aplikację, nie powodując dodatkowego podrażnienia popękanych i bolących ust. Przyspiesza gojenie oraz intensywnie nawilża i regeneruje, sprawiając, że usta szybko odzyskają swój zdrowy wygląd. Balsam zawiera filtr SPF 10, który chroni przed szkodliwymi promieniami UVB – jedną z przyczyn pojawiania się opryszczki.

