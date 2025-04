Pacjent zawsze ma prawo porozmawiać z chirurgiem na temat planowanej operacji, należy zasygnalizować, że zależy nam na tym, aby blizna była jak najmniejsza. Obecnie operacje pęcherzyka żółciowego wykonuje się metodą laparoskopową. Wymaga to zastosowania 3 lub 4 cięć długości około jednego centymetra. Blizny są więc prawie niezauważalne. Istnieją jednak przeciwwskazania do laparoskopii, np. nadmierna otyłość czy choroba wieńcowa serca. Wtedy pozostaje operacja klasyczna, wykonywana z jednego, dłuższego (ok. 10-15 cm) cięcia. Ponadto w trakcie zabiegu można okazać się, że cięcie trzeba niestety przedłużyć, by poprawić dostęp do operowanego miejsca. W takich sytuacjach względy kosmetyczne mają dla chirurga mniejsze znaczenie i należy się z tym liczyć.

