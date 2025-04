fot. Fotolia

Jakie funkcje pełni błona śluzowa nosa?

Nos pełni funkcję: oddechową, obronną, węchową, a także rezonatora głosu (wraz z zatokami). Nos i jego śluzówka to jakby „wrota ochronne”. Powietrze, przechodząc przez nos, zostaje oczyszczone, ocieplone i nawilżone. Możliwe jest to dzięki samooczyszczającemu się mechanizmowi śluzowo-rzęskowemu, będącemu skuteczną ochroną przed wdychanymi patogenami i zanieczyszczeniami. W ochronnym płaszczu śluzowym znajduje się bakteriobójczy lizozym, który rozpuszcza składniki błony komórkowej niektórych bakterii.

Na drodze oddawania ciepła z krwi krążącej w drobnych naczyniach krwionośnych dochodzi do ogrzania powietrza wdychanego do temperatury 32-34 ºC.

Dlaczego warto utrzymywać nos i błonę śluzową w dobrej kondycji?

Stały kontakt błony śluzowej nosa z powietrzem atmosferycznym jest często przyczyną zaburzeń jej funkcji. Zaburzenia te zazwyczaj prowadzą do rozwoju chorób, nie tylko nosa. Jeśli nie zainterweniujemy odpowiednio wcześnie, infekcja może przenieść się dalej – do zatok przynosowych, które są w najbliższym sąsiedztwie, a nawet może wywołać stany zapalne uszu, gardła, krtani, tchawicy czy oskrzeli. Jeśli zatem te „wrota ochronne” nie będą szczelne, organizm nie będzie dobrze zabezpieczony przed wtargnięciem patogenów.

Poza tym błona śluzowa nosa zawiera neuroreceptory stymulowane przepływem wdychanego powietrza. Zaburzenie ich funkcjonowania wywołuje uczucie upośledzonego oddychania, wpływając ujemnie na nasze dobre samopoczucie.

Kiedy błona śluzowa jest najbardziej narażona na uszkodzenia?

Błona śluzowa nosa może zostać uszkodzona, np. w wyniku działania alergenów, pojawienia się wirusów, bakterii, grzybów, stosowania leków miejscowych oraz nadmiernego przesuszenia pomieszczeń, w których przebywamy.

Czas, kiedy jesteśmy najbardziej podatni na te uszkodzenia jest różny. Dla każdej osoby ten „trudny okres” może być w innym czasie. W przypadku alergików niebezpieczne są okresy szczególnego pylenia roślin, ale też i ekspozycja na wszelkiego rodzaju leki stosowane miejscowo na błonę śluzową nosa. Można też wymienić okresy jesienno-zimowy i zimowo-wiosenny, gdy ze względu na warunki atmosferyczne, jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju infekcje górnych dróg oddechowych. Odpowiedzialne są za to przede wszystkim wirusy.

Istotne jest także środowisko, w którym przebywamy. Przykładowo, niekorzystnym środowiskiem może być miejsce pracy, gdzie działająca przez cały rok klimatyzacja może powodować nieustanne wysuszanie błon śluzowych nosa, przez co będzie sprzyjać rozwojowi infekcji.

