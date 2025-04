Znajduje się wyłącznie w roślinach. Buduje ściany komórkowe warzyw, owoców, zbóż i orzechów. Nasz organizm nie potrafi go strawić ani przyswoić, ale to nie wada, lecz zaleta błonnika. Gdy "wędruje" przez cały przewód pokarmowy, działa jak szczotka, do której przyczepiają się toksyny, metale ciężkie (np. ołów i rtęć) oraz produkty przemiany materii, np. amoniak. W ten sposób oczyszcza organizm.

Zalet w bród

Dziennie potrzebujesz 30–40 g błonnika. Taka porcja ułatwia trawienie, może też zapobiegać wielu schorzeniom.

- Chroni serce, bo obniża poziom cholesterolu we krwi i utrudnia przyswajanie tłuszczów z posiłku, dzięki temu zmniejsza ryzyko miażdżycy.

- Zapobiega nowotworom, np. jelita grubego i piersi. Utrudnia kontakt substancji rakotwórczych ze ściankami przewodu pokarmowego i zmniejsza ich przyswajanie.

- Reguluje poziom cukru, dzięki temu do krwi dostają się mniejsze porcje glukozy, co zapobiega cukrzycy.

Gdzie go szukać?

- kromka chleba chrupkiego - 0,5 g

- kromka chleba graham - 2,5 g

- 3 łyżki pęczaku (po ugotowaniu) - 2,9 g

- łyżka otrąb pszennych - 2,1 g

- 2 Łyżki musli - 1,6 g

- średnia marchewka - 3,5 g

- 10 brukselek - 5,4 g

- szklanka kapusty - 3,8 g

- 1 średnie jabłko - 2,8 g

- 1 Duża pomarańcza - 3,4 g

- 1 średnia gruszka - 2,1 g

- 1 Suszona śliwka - 2,2 g

- pół szklanki rodzynek - 8,4 g

- garść orzechów - 8 g

Odchudzanie bez diety

Błonnik zadba także o twoją linię. Wypełnia żołądek, a pęczniejąc w jelitach, sprawia, że dłużej jesteśmy syte. Jeśli chcesz schudnąć, jedz minimum 40 g błonnika dziennie. Jak to zrobić? Wystarczy na śniadanie zjeść domowe musli, w ciągu dnia 2–3 jabłka, a wieczorem surówkę piękności.

SURÓWKA PIĘKNOŚCI

Na drobnej tarce zetrzyj 1 marchewkę, 1 średni seler, 1 jabłko. Banan pokrój w kostkę i skrop sokiem z cytryny. Dodaj do warzyw i wymieszaj. Sałatkę dopraw 4 łyżkami jogurtu i łyżką miodu.

DOMOWE MUSLI

Wymieszaj po 1 szklance płatków owsianych, żytnich i orkiszowych. Dodaj pestki słonecznika, orzechy i rodzynki. Jedz z jogurtem.