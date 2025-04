Systematyczne przekraczanie maksymalnej zalecanej porcji błonnika, czyli 40 g dziennie może nawet u osoby zdrowej spowodować po pewnym czasie niedobory składników mineralnych, np. żelaza, wapnia, cynku. Dzieje się tak dlatego, że tak duża jego ilość ogranicza wchłanianie tych pierwiastków. Grozi to anemią i osteoporozą.

Aby móc kontrolować ilość tej substancji w posiłkach, powinnaś wiedzieć, w jakich produktach i w jakiej ilości błonnik tam się znajduje. Otóż w razowym pieczywie jest go ok. 5 g na 100 g. W warzywach i owocach 2–7 g na 100 g, a w roślinach strączkowych 15–25 g na 100 g. Mięso, sery, ryby, jajka, mleko nie zawierają błonnika. W przetworach z białej mąki jest go bardzo mało.

Komu błonnik szkodzi?