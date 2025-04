Prawdziwe oblicze szpitali



Jak wynika z badań TNS OBOP ponad połowa Polaków źle ocenia sposób zarządzania szpitalami, a aż 75% respondentów nie wierzy, że sytuacja może się poprawić. Jednocześnie obawiają się, że jeśli sposób pracy ośrodków się nie zmieni, dostęp do specjalistycznych usług medycznych będzie w przyszłości ograniczony, a ich jakość coraz bardziej odbiegać będzie od światowego poziomu. Tymczasem dla wielu osób (57%) to właśnie krótki czas oczekiwania na zabieg/wizytę oraz jakość obsługi pacjenta (44%) są najważniejsze w opiece szpitalnej.

Obawy Polaków potwierdza szpitalna codzienność. Wiele placówek boryka się z problemami, które skutkują brakiem wyspecjalizowanego personelu medycznego, wysokiej jakości sprzętu oraz dostatecznej liczby łóżek i w widoczny sposób przekładają się na jakość obsługi pacjenta. Większość z nich można rozwiązać wprowadzając do instytucji zasady efektywnego zarządzania. W niektórych ośrodkach takie procesy już zachodzą i choć wymagają pracy i czasu, przynoszą mierzalne korzyści – komentuje Marcin Szulwiński, Prezes Grupy Nowy Szpital.

Zdrowe szpitale, czyli uzdrawianie… szpitala



Chcielibyśmy popularyzować wiedzę na temat możliwości i korzyści płynących z wdrażania standardów efektywnego zarządzania w szpitalach. Stąd pomysł na Kampanię Edukacyjną „Zdrowe Szpitale”, w której będziemy pokazywali, jak odpowiednie zarządzanie może przełożyć się na modernizację szpitali oraz poprawę jakości świadczonych usług i komfortu pacjentów. Uważamy bowiem, że zmiany nie są możliwe bez świadomych przedstawicieli władz samorządowych oraz obywateli – dodaje jeden z inicjatorów kampanii Adam Roślewski, Prezes firmy doradczej Know How.

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Zdrowe Szpitale” rusza z końcem marca br. Jej adresatami są władze samorządowe, instytucje publiczne, media, a także pacjenci zainteresowani polepszaniem warunków leczenia szpitalnego. Głównym celem akcji jest edukowanie oraz aktywizowanie tych grup do podejmowania inicjatyw mających na celu wdrażanie najlepszych praktyk zarządzania placówkami medycznymi. Inicjatywę wspierają liczni patroni instytucjonalni oraz medialni – w tym portal Zdrowie.wieszjak.polki.pl, a także samorządowcy.

Do dzieła

Do najważniejszych działań realizowanych w ramach Kampanii należą: badanie opinii publicznej dot. stanu polskich szpitali, konkurs aktywizujący do działania samorządy i społeczności lokalne oraz publikacje licznych materiałów edukacyjnych (nagrań wideo, prezentacji).

Jest wiele przykładów sukcesów szpitali w Polsce odniesionych dzięki zmianom w sposobie zarządzania – komentuje Zbigniew Szumski, starosta świebodziński. Wdrożenie standardów efektywnego zarządzania w szpitalu w Świebodzinie było odpowiedzią na realne potrzeby. Rezultaty widać gołym okiem. Poszerzono ofertę świadczonych usług, pojawiły się kontrakty na nowe oddziały, otwarto nowe poradnie. Zmiany pozwoliły także na rozwiązanie problemów kadrowych, sprzętowych i organizacyjnych. Mam nadzieję, że nasz przykład będzie inspiracją dla innych samorządowców.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.zdroweszpitale.pl oraz na stronie kampanii w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/zdroweszpitale.

