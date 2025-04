Codziennie w pracy spędzam kilka godzin w mocno klimatyzowanym pomieszczeniu. Czy to przypadkiem nie z tego powodu ciągle mnie boli gardło? Mogę jakoś złagodzić te dolegliwości?

Porada lekarza:

Ma Pani rację. Przyczyną dolegliwości może być suche powietrze i zanieczyszczenie klimatyzacji. Aby złagodzić przykre odczucia, trzeba zadbać o nawilżanie gardła: należy dużo pić, warto również płukać gardło naparem z rumianku lub po prostu ciepłą wodą.

Zachęcam też do otwierania okien i postawienia w pomieszczeniu pojemnika z wodą (trzeba go codziennie myć, a wodę wymieniać, by zapobiec rozwojowi grzybów). Do pracy radzę wkładać bluzki bez dekoltów, a szyję osłaniać apaszką. Jeśli ból lub drapanie w gardle będą dawać się mocno we znaki, pomogą tabletki do ssania na ból gardła. Niektóre z nich (np. Isla, Vocaler) mają składniki wspomagające regenerację śluzówki gardła.