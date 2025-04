Wywiad i badanie przedmiotowe

Pierwszym i zarazem najskuteczniejszym narzędziem diagnostycznym w rozpoznawaniu charakteru bólu głowy jest dokładny wywiad zebrany od pacjenta. Uzyskując informacje na temat charakteru, lokalizacji, zmian nasilenia bólu w czasie oraz objawów towarzyszących można nieraz postawić na tym etapie diagnozę.

Kolejnym elementem jest badanie przedmiotowe, a jeżeli jest to wizyta u neurologa, to również badanie neurologiczne.

Na tym etapie powinno się już z przybliżeniem wysunąć koncepcję, czy mamy do czynienia z bólem głowy pierwotnym, czy też wtórnym. Wśród pierwotnych bólów głowy (niespowodowanych inną chorobą) zdecydowanie najczęściej występuje migrena oraz ból głowy typu napięciowego. Natomiast do wtórnych bólów głowy, tzn. takich, gdzie ból głowy jest tylko objawem innego schorzenia, mogą to być: choroby internistyczne, okulistyczne, laryngologiczne oraz choroby z zakresu psychiatrii.

Badania dodatkowe

Przy podejrzeniu wtórnych bólów planuje się odpowiednią diagnostykę w zależności od najbardziej prawdopodobnej przyczyny. Niezależnie od tego warto, by każdy chory miał zbadane ciśnienie tętnicze oraz w niektórych przypadkach zrobione podstawowe badania krwi.

W razie dalszych wątpliwości diagnostycznych oraz w razie odchyleń w badaniu neurologicznym należy wykonać badania obrazowe (TK głowy oraz MRI głowy) oraz badanie EEG. Może być również wskazane badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Poniżej - charakterystyka najczęstszych typów bólów głowy.

Migrena bez aury

Ból jest zazwyczaj pulsujący, najczęściej jednostronny, choć również może być dwustronny, trwa przeciętnie od 6 do 8h. Ataki migreny są zazwyczaj sporadyczne, dochodząc do kilku razy w miesiącu, towarzyszą im nudności, wymioty, złe samopoczucie oraz światłowstręt.

Migrena klasyczna z aurą

Ten rodzaj migreny charakteryzuje się częściej bólem jednostronnym, o bardziej zróżnicowanym czasie trwania od 3 do 12h. Dodatkowo dołącza się najczęściej aura wzrokowa w postaci różnych dziwnych, nieprawdziwych doznań wzrokowych.

Ból klasterowy

Ból jest opisywany najczęściej jako świdrujący, ostry, zazwyczaj zlokalizowany jednostronnie w okolicy oka. Czas trwania napadu jest krótki – 15-20 minut. Przebiega rzutami, tzn. bóle powtarzają się często przez kilka tygodni, a następnie pojawia się długa przerwa.

Napięciowy ból głowy

Ból ten jest tępy, uciskowy, daje wrażenie obręczy na głowie. Inną jego cechą jest to, iż jest rozlany i obustronny. Napięciowy ból głowy często jest stały, może trwać bardzo długo, ale jest o umiarkowanym nasileniu. Często towarzyszy depresji.

Zatokowy ból głowy

Silny, rozpierający ból, najczęściej występuje w lokalizacji odpowiadającej zajętej zatoce, zwłaszcza podczas jej opukiwania, może promieniować. Inne cechy charakterystyczne bólu: nasila się przy pochylaniu głowy, przy wysiłku fizycznym oraz kaszlu i największe jego nasilenie występuje rano. Ponadto występują objawy dodatkowe: wyciek z zatok do nosa lub po tylnej ścianie gardła, pobolewanie zębów, podwyższona temperatura ciała, ogólne rozbicie, kaszel nocny lub po położeniu się w dzień.