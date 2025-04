Skuteczna terapia powinna dotrzeć do przyczyny bólu głowy, a nie koncentrować się tylko na jego objawach. Dowiedz się, jakie są objawy zwykłego bólu głowy, a jakie migreny. Poradzimy także, jak im skutecznie zaradzić.

Ból głowy

Najczęściej bywa skutkiem przemęczenia, stresu, odwodnienia i głodu.

By ból nie powracał: w pracy nie siedź długo z pochyloną głową. Co godzina wstań zza biurka i się poprzeciągaj. Po południu znajdź czas na przyjemności. To pomoże ci się rozluźnić. W ciągu dnia wypijaj około 2 l płynów i zjadaj 5–6 niezbyt obfitych posiłków. Nie zarywaj też nocy.

Gdy cię dopadnie: szybką ulgę przyniosą leki bez recepty. Lepiej ich jednak nie nadużywaj, bo możesz się uzależnić i wtedy bóle będą nawracać częściej. Dlatego wypróbuj naturalne metody. Przyłóż na czoło zimny okład lub pomasuj kark. Dobrze zrobi ci też spacer.

Migrena

Ten rodzaj bólu ma często podłoże dziedziczne, dlatego walka z migreną jest nieco trudniejsza.

By ataki były rzadsze: unikaj hałasu, dusznych pomieszczeń i mocnych zapachów. Z diety wyeliminuj produkty, które mogą wywołać ból głowy, np.: cytrusy, sery pleśniowe, czekoladę, tłuste potrawy, napoje z kofeiną, alkohol. Ważne jest też, abyś jadała o stałych porach i się wysypiała.

Jak powstrzymać atak: przy jego pierwszych objawach wypij bardzo słodką herbatę lub zjedz małą przekąskę. Czasem pomaga uciśnięcie skroni palcami lub opaska z tkaniny. Gdy to nie skutkuje, zażyj tabletkę przeciwbólową. Czasem przy migrenie wystarczą leki bez recepty (np. z ibuprofenem, paracetamolem), ale bywa, że lekarz musi przepisać silniejsze środki. Dopóki atak migreny nie minie, połóż się w cichym, ciemnym pokoju. Na czoło przyłóż zimny okład.

Migrenowcom polecamy też Excedrin® MigraStop™. To jedyny lek bez recepty, który zwalcza nie tylko migrenowy ból głowy, ale także inne objawy migreny jak: nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk już w ciągu 30 minut od zażycia. W odróżnieniu od zwykłych leków przeciwbólowych Excedrin® MigraStop™ to lek złożony, który łączy działanie aż trzech składników: kwasu acetylosalicylowego, paracetamolu i kofeiny. Dzięki takiej kombinacji już przy niższych dawkach zwalcza nie tylko ból ale też inne objawy migreny.

Potrójna skuteczność Excedrin® MigraStop™ w walce z migreną została potwierdzona w badaniach klinicznych.

Lek dostępny jest w dwóch opakowaniach po 10 i 20 tabletek.

