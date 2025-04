Naczyniowy ból głowy

Ten rodzaj bólu może być wywołany krwotokiem podpajęczynówkowym (wylewem krwi pod oponę mózgu znajdującą się najbliżej niego) lub udarem krwotocznym mózgu. Pacjenci określają ten ból jako „niemożliwy do zniesienia”, „największy na świecie”.

Takim rodzajem bólu jest także migrena – jako skutek rozszerzenia naczyń mózgowych. Zwiększają one swoją objętość i naciskają na bardzo wrażliwe naczynia mózgowe. Migrenę charakteryzuje pojawienie się objawów zwiastujących. Są to zaburzenia widzenia, ogólne złe samopoczucie, wahania nastroju, osłabienie mięśni, poczucie ogólnego rozbicia (jak przy przeziębieniu).

Zobacz też: Boli mnie głowa – czy mam udar?

Reklama

Zapalny ból głowy

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie mózgu to właśnie przykład takiego zapalnego bólu głowy. Towarzyszy mu często podwyższona temperatura ciała, senność, zaburzenia widzenia oraz objawy oponowe (grupa objawów charakterystycznych dla tego schorzenia). Zapalny ból głowy pojawia się także w zapaleniu zatok lub przy okazji rozwijającego się stanu zapalnego w chorobach przyzębia lub w próchnicy.

Ciśnieniowy ból głowy

Bardzo charakterystyczny – pojawia się rano, zaraz po wstaniu, nieważne czy miniona noc była dobrze przespana czy nie. Lokalizuje się w tylnej części głowy lub w jej części skroniowej. Świadczy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym, często jest pierwszym objawem choroby nadciśnieniowej. Wyraźnie wskazuje, że najwyższy czas kontrolować ciśnienie tętnicze oraz udać się do lekarza kardiologa w celu ustalenia odpowiedniego leczenia oraz zmiany nawyków życiowych.

Pourazowe bóle głowy

Są jednym z powodów zgłaszania się do lekarza po urazach w obrębie głowy. Bezpośrednio po urazie chory może nie odczuwać żadnych dolegliwości, jednak po powrocie do domu pojawienie się takiego bólu głowy, nudności, wymiotów czy objawów ogólnych może sygnalizować uszkodzenie mózgu w postaci krwiaka (śródmózgowego lub przymózgowego) albo wstrząśnienia mózgu. Dlatego bardzo ważne jest, aby po urazie głowy nie czekać na wystąpienie objawów w domu, ale od razu zgłosić się do szpitala, by uniknąć negatywnych skutków ewentualnego uszkodzenia mózgu.

Reklama

Guzowe bóle głowy

Są to bóle głowy o charakterze stałym. Towarzyszą im nudności, czasem wymioty, choć nie jest to cechą charakterystyczną. Ich intensywność nie zmienia się w ciągu dnia, pojawiają się rano i trwają cały dzień. Nasilenie bólu jest widoczne dopiero na przestrzeni miesięcy, czasami tygodni. Bóle te zwykle nie są pierwszymi objawami guzów – poprzedzają je zaburzenia czucia, drżenia lub ataki przypominające padaczkę.

Polecamy: Jakie badania diagnostyczne wykonuje się w bólach głowy?