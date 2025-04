Niektóre osoby zmagają się z bólem głowy nawet codziennie. Inne cierpią kilka razy w miesiącu, za to tak silnie, że nie mogą normalnie funkcjonować. W tak ciężkich przypadkach konieczna jest pomoc lekarza. Czasem ból głowy jest objawem poważnej choroby. Aby ją wykluczyć lub szybko zacząć leczyć, czym prędzej idź do lekarza. Zrób to koniecznie, jeśli ból głowy jest bardzo silny, nie ustępuje mimo przyjmowania leków, często nawraca lub utrzymuje się ponad tydzień albo towarzyszą mu inne objawy, np. gorączka czy niedowład kończyn. Jeżeli jednak dolegliwości pojawiają się z mniejszą częstotliwością i nie są aż tak silne, możesz zapanować nad nimi sama.

Jak uśmierzyć ból głowy?

Leki – jeśli ból ma słabe nasilenie i wynika np. z bezsenności, stresu czy towarzyszącemu nerwówce napięciu mięśni, pomóc ci mogą preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, np. napar z melisy czy krople walerianowe. W innych sytuacjach skuteczniejsze okażą się dostępne bez recepty leki z paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym czy ibuprofenem. Dawkuj je zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce i popijaj czystą wodą. Niezależnie od tego postaraj się również pić często, ale małe porcje niegazowanej wody. Być może bowiem ból głowy wynika z odwodnienia organizmu albo kłopotów z usuwaniem z niego toksyn (woda ułatwi oczyszczanie).

Odpoczynek – jeżeli masz możliwość, połóż się wygodnie w cichym, przyciemnionym i dobrze wywietrzonym pomieszczeniu. Zamknij oczy, regularnie oddychaj, spróbuj się wyciszyć. Możesz również na 15 min przyłożyć do czoła chłodny okład (wystarczy, że zmoczysz ręcznik w bardzo zimnej wodzie i wyżmiesz go). Po takim seansie, nie zrywaj się od razu na nogi, ani nie schylaj – takie gwałtowne ruchy prowokują bowiem skoki ciśnienia krwi, a one także przyczyniają się do bólu głowy.

Akupresura – bez względu na przyczynę bólu możesz wypróbować taką terapię. Kojący efekt daje uciskanie przez 2 min każdego z niżej wymienionych punktów. Na początek zacznij ugniatać opuszkiem zagłębienie znajdujące się na lewej dłoni, u podstawy między kciukiem a palcem wskazującym. Rób to rytmicznie 20 razy, bez odrywania palca od skóry. Gdy skończysz, to samo powtórz na prawej dłoni. Następnie zacznij stymulować punkt, który znajduje się we wgłębieniu na karku, tuż pod linią włosów (również ok. 20 razy). Na koniec uciskaj punkt na lewej stopie, a konkretnie między paluchem i palcem, który z nim sąsiaduje. To samo powtórz na prawej stopie.

