Nawracające bóle głowy to powód, by iść do lekarza. Podobnie ból, który jest bardzo silny lub narasta mimo leczenia. W pozostałych przypadkach możesz zazwyczaj sobie pomóc sama. Jak? Oto przegląd popularnych domowych kuracji uśmierzających .

Kawa z cytryną

TAK i NIE Napój taki pomaga osobom, u których ból głowy spowodowany jest spadkiem ciśnienia krwi, zmianami pogody czy... kacem lub nadmiarem papierosów. Kawa podnosi bowiem nieco ciśnienie i rozszerza naczynia krwionośne, a sok z cytryny (2 łyżki na filiżankę) to zastrzyk witaminy C. Ta zaś podnosi odporność, wspomaga regenerację wątroby ...i oczyszczanie z toksyn organizmu.

Uwaga! U niektórych osób mikstura może nie zadziałać, a nawet nasilić dolegliwości. Kawa i cytrusy należą bowiem do tzw. wyzwalaczy migreny. Jeśli więc dopada cię czasem ta przypadłość, wybierz inny sposób leczenia.

Większa dawka leku

NIE Okazuje się, że zbyt częste sięganie po środki przeciwbólowe, a także stosowanie ich w zbyt dużych dawkach nie tylko nie pomaga uporać się z bólem głowy, ale potrafi go nawet nasilać czy wywoływać. Taki efekt może wystąpić zwłaszcza u kogoś, kto zażywa już jakieś leki, np. na nadciśnienie. Środki przeciwbólowe (również te dostępne bez recepty) mogą bowiem hamować działanie innych preparatów, a spowodowane tym skoki ciśnienia przyprawiają o ból głowy. n Ważne: Aby lek przeciwbólowy zadziałał, warto przyjąć jego minimalną dawkę wtedy, gdy dolegliwości dopiero dają o sobie znać. To skuteczniejsze i bezpieczniejsze niż branie garści tabletek, gdy ból jest już trudny do wytrzymania.

Akupresura

TAK – zwłaszcza przy bólach o mniejszym natężeniu. Terapia polega na stymulowaniu punktów, w których znajdują się zakończenia nerwowe. Przed rozpoczęciem zabiegu trzeba się rozluźnić i rozetrzeć dłonie (by je ogrzać). Masaż robi się opuszkami przez 5 minut. W tym czasie – nie odrywając palców od skóry – zataczaj kółka na skroniach. Zmieniaj przy tym co chwilę natężenie ucisku. n Warto wiedzieć: Jeśli ból to efekt bezsenności czy stresu, uciskaj punkty położone u nasady nosa, tuż nad wewnętrznymi kącikami oczu. Gdy głowa boli cię z powodu, np. przeziębienia –pomasuj czubek nosa.

Wyspanie się

TAK i NIE Sen działa uśmierzająco, bo łagodzi napięcie nerwów i mięśni. Ułatwia też regenerację organizmu. n Uwaga! Zbyt długi sen wybija organizm z naturalnego rytmu, a to może wywołać ból głowy.

Zimne okłady

TAK Przyłożenie na 3–4 minuty do karku lub czoła owiniętych w ręcznik kostek lodu powoduje zwężenie się naczyń krwionośnych i zmniejsza ból spowodowany ich uciskiem na nerwy. n Ciekawe! Kojące działanie ma też jedzenie lodów. Ważne, by raczyć się nimi powoli (szybkie wychłodzenie jamy ustnej może spowodować zbyt nagłe zwężenie naczyń krwionośnych i także ból).