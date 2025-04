Wśród przyczyn na pierwszym miejscu wskazuje się bóle głowy pourazowe i powysiłkowe. Z tym drugim rodzajem bólu boryka się około 1% populacji – narażone są m.in. osoby, które cierpią na ataki migreny. Sporty, które najczęściej wywołują ból głowy, to: bieganie, pływanie, wiosłowanie, piłka nożna, tenis i podnoszenie ciężarów. Aby go uniknąć, najważniejsze jest to, by by ćwiczenia rozpocząć od rozgrzewki, a w czasie treningu (ale też przed i po nim) pić dużo wody.

